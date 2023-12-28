Побег Кудебаева, взятка Масимова, хищения Мухамедиулы: самые громкие судебные процессы 2023 года

Уходящий год был богат на события, среди которых и судебные процессы, фигурантами которых становились известные личности нашей страны. Мы предлагаем вспомнить их, передает корреспондент NUR.KZ.

Суд над Сериком Кудебаевым

После январских событий и массовых беспорядков в Талдыкоргане бывший начальник Департамента полиции Алматинской области был признан подозреваемым по делу о бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия. Тем не менее перед судом в январе 2023 года Серик Кудебаев предстал по другой статье - превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия и по статье "пытки".

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ

Когда судебное следствие близилось к концу, 23 марта этого года Кудебаев пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул, после чего его объявили в международный розыск и задержали в Турции.

Его доставили в Казахстан, где осудили на 10 лет лишения свободы, лишив также звания генерал-майора. В суде по делу о побеге подсудимый признал свою вину. В результате ему назначили наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, а окончательным наказанием стал срок в 10 лет и 3 месяца лишения свободы.

Дело ТОО "Оператор РОП"

В январе 2022 года президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов и поручил прекратить ее деятельность. Председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева и бывшего замминистра экологии Ахметжана Примкулова задержали.

Также началось расследование в отношении экс-гендиректора "Оператора РОП" по факту возможного хищения денег путем завышения утильсбора. 1 апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" хотели похитить 180 млрд тенге.

Шнар Муктарова. Фото: Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК

Летом бывшему министру и экс-руководителям компании вынесли приговор - лишение свободы от 1 года до 7 лет. В то же время объявили в розыск экс-учредителя ТОО "Оператор РОП", Шнар Муктарову, подозревая ее в присвоении 920 млн тенге.

Муктарову задержали в Дубае и доставили в Казахстан. По словам ее адвокатов, Муктарова вернула 920 млн тенге, но перед судом ей все же пришлось предстать. Прокурор запросил для нее 7 лет условного срока, суд согласился с этой позицией и действительно назначил ей 7 лет условно, освободив в зале суда.

Дело Мухамедиулы

В отношении бывшего директора Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы расследование началось еще весной 2022 года. Тогда сообщалось, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге, совершенном при проведении выставки с "Золотым человеком".

В апреле этого года по делу начался суд, где предстали не только сам Арыстанбек Мухамедиулы, но и его заместитель, а также замдиректора и бухгалтер подрядной организации. Их обвинили в фиктивной трате на выставку 350 млн тенге.

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: NUR.KZ

В июне суд приговорил Мухамедиулы к восьми годам лишения свободы, его заместитель и двое сотрудников получили по 7 лет лишения свободы. Апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Однако позже начался еще один суд, в котором Мухамедиулы снова оказался на скамье подсудимых. Его обвинили в рейдерском захвате отеля "Дипломат". На одном из заседаний экс-директор Нацмузея сравнил судью с Гераклом. К слову, суд продолжается по сегодняшний день.

Суд по делу Кайрата Боранбаева

Бизнесмена и бывшего свата Дариги Назарбаевой, Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года по подозрению в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств. В конце прошлого года начался суд, но Боранбаев вину не признал.

В марте 2023 года Боранбаева осудили на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак тоже получили по 8 лет лишения свободы.

Кайрат Боранбаев в зале суда. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии. После Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге. Среди них - нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, отели, фитнес-центры.

Позже Боранбаеву вынесли новый приговор - шесть лет лишения свободы вместо восьми. А затем и вовсе изменили ему наказание и выпустили на свободу.

Приговор Гульмире Сатыбалды

Бывшую супругу Кайрата Сатыбалды задержали в марте 2022 года. Ее подозревали в хищении в группе лиц 747 млн тенге, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады, а после - в похищении человека. Однако в суде ей предъявили лишь обвинение в самоуправстве и организации похищения человека.

Гульмира Сатыбалды. Кадр из видео: КТК

Гособвинитель рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной. Гульмира Сатыбалды также просила суд перевести ее под домашний арест, но суд отказал ей.

В результате потерпевшая, заявившая о похищении, отказалась от претензий и заключила соглашение с подсудимой, а сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

В итоге подсудимая была приговорена к 7 годам лишения свободы. Позднее в суде Кызылорды ее также признали виновной в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе, добавив к сроку еще один год. Таким образом, Гульмиру Сатыбалды осудили на 8 лет.

Суд по делу Нурлана Масимова

Бывший начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов был объявлен в розыск в апреле 2022 года. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере. В июле того же года его задержали при попытке пересечения границы.

Нурлан Масимов. Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

В декабре дело было передано в суд. На суде стало известно, что сумма взятки составила 86 млн тенге. В результате Масимова осудили на 10 лет лишения свободы и лишили звания генерал-майора полиции.

Суд по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена

Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля 2022 года по подозрению в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

Кроме того, Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман, признали подозреваемым по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Кайрат Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat

Тогда правоохранители сообщали, что Кудайберген вместе с Джумагельдиевым организовали сбор людей в гостинице "Казахстан". Кудайберген заявлял о невиновности, но оставался под арестом, а в июле его исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

В сентябре начался судебный процесс по делу Армана Джумагельдиева и Кайрата Кудайбергена. Впоследствии, из-за ходатайств потерпевших, суд стали проводить в закрытом режиме.

Cуд по захвату аэропорта

В этом году прошел еще один суд по делу о январских событиях - о захвате аэропорта.

В ночь с 5 на 6 января 2022 года вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. По делу на скамье подсудимых оказались пять человек.

Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Узнав, что в Алматы планируется прилет военного контингента ОДКБ, подсудимые решили воспрепятствовать этому. Они совершили нападение на диспетчерскую службу аэропорта и захватили ее. С целью недопущения посадки самолетов ОДКБ, под угрозой насилия, они потребовали отключить освещение взлетно-посадочной полосы. Подсудимые также совершили угон транспортных средств и открыто похитили служебные радиостанции", - сообщали тогда в суде.

В результате подсудимые получили от 4 до 8 лет лишения свободы.

Суд по делу о захвате заложников

18 июня этого года мужчина взял в заложники людей в отделении Kaspi в Астане. В результате здание банка силовики взяли штурмом, а злоумышленника - задержали. В конце августа нападавший предстал перед судом. Им оказался уроженец Жамбылской области Алихан Мурадов 1993 года рождения.

В суде прокурор рассказала, что Мурадов пытался совершить суицид перед тем, как напасть на отделение, но попытка была неудачной.

Алихан Мурадов в зале суда. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Во время прений прокурор запросила 8 лет лишения свободы для Мурадова, попросив признать его виновным в совершенном преступлении. 18 сентября этого года судья вынес приговор подсудимому, назначив ему наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет и 6 месяцев с отбыванием в учреждениях УИС средней безопасности.

Кормил подгузниками: суд по издевательствам над пожилыми

В конце июня этого года стало известно о вопиющих случаях издевательств над пожилыми людьми в хосписе и детей с аутизмом в центре реабилитации Астаны.

Одна из потерпевших заявляла, что ее маму подсудимый кормил подгузниками и бил. Другая женщина рассказала, что подсудимый тыкал пальцем в ягодицы и давал команды. Третий представитель потерпевшего заявила, что ее отца обвиняемый заставлял есть хлеб и ударял по голове.

Пациент. Иллюстративное фото: trumzz / Getty Images

Также сообщалось, что из хосписа студента уволили после того, как у пациентов стали замечать синяки. Однако он нашел работу в реабилитационном центре для детей с аутизмом.

Подсудимый, несмотря на раскаяние, был признан виновным и приговорен к 4 годам 8 месяцам лишения свободы.

Приговор вайнерам

В феврале прошлого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. В суде прокурор рассказал о роли блогера и актера в финпирамиде.

"В сентябре 2020 года Саидбаев, Шерниязов и другие обратились к Туребаеву, имеющему более 1 млн подписчиков в соцсетях, с целью популяризации финансовой пирамиды. Ему обещали вознаграждение и посвятили в свои планы.

Туребаев вступил в ОПГ, осознавая противоправность поступившего предложения и будучи уверенным, что в случае провала пирамиды он сможет уйти от уголовной ответственности", - заявил гособвинитель.

Мейржан Туребаев и Меийрхан Шерниязов. Фото: instagram.com/make_sakevich

Кроме того, потерпевшие рассказали, какие суммы вложили в финпирамиду - один из них заявил о порядка 260 млн тенге. Сообщалось, что потерпевшим причинен материальный ущерб на 1 млрд тенге.

В июне вайнерам вынесли приговор - они были признаны виновными в руководстве финпирамидой, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Суд над Торегали

Перед судом предстал и любимец казахстанской публики певец Торегали Тореали. 14 июня его в состоянии наркотического опьянения задержали сотрудники полиции Алматы. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет.

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Затем выяснилось, что в его отношении завели уголовное дело по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти". За это певец получил трое суток ареста. Но и на этом злоключения исполнителя не завершились - артиста наказали 15 сутками ареста за два нарушения.

А в сентябре за инцидент с полицией Торегали получил 40 часов общественных работ в качестве наказания.