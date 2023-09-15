Восемь лет тюрьмы запросил прокурор захватчику отделения Kaspi в Астане

Прокурор запросила 8 лет лишения свободы для Алихана Мурадова, подсудимого по делу о захвате отделения Kaspi в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор во время прений озвучила показания потерпевших, в которых сообщалось, что Мурадов заявил о том, что жизни сотрудников стоят 100 млн тенге и говорил: "Мне терять нечего, убью, перестреляю". Кроме того, сказал, что у него азотно-термитная бомба, из-за чего все потерпевшие были в страхе, прочитала прокурор.

Также гособвинитель озвучила показания одной из потерпевшей, в которых говорится, что перевод в 10 млн тенге в благотворительный фонд вызвал в нем агрессию.

"Он говорил, что ему терять нечего, и требовал, что если не будут переводить деньги в течение трех часов, то все может взорвать", - зачитала показания прокурор.

Гособвинитель попросила суд признать Мурадова виновным и назначить ему 8 лет лишения свободы. Отбывание определить в УИС средней безопасности.

Потерпевшие согласились с мнением прокурора.

Захват заложников в Астане

18 июня вооруженный мужчина взял в заложники людей в отделении Kaspi в Астане возле ТРЦ "Керуен". С ним начали переговоры, а жителей дома, где располагалось отделение, эвакуировали.

Через некоторое время его удалось задержать: здание банка силовики взяли штурмом.

Операцией по освобождению заложников руководил экс-глава МВД Марат Ахметжанов. По его словам, у захватчика были разные требования, в том числе он требовал перевести деньги на определенные счета и помочь его родным и близким.

Позже в УОЗ Астаны сообщили, что никто из освобожденных заложников не нуждался в госпитализации.

В конце августа в столице начался суд по делу о нападении на отделение Kaspi. На скамье подсудимых – гражданин Алихан Мурадов 1993 года рождения, уроженец Жамбылской области.

По словам прокурора, Мурадов до нападения на отделение Kaspi пытался совершить суицид, который не удался. Тогда мужчина решил напасть на отделение банка, где при захвате заложников рассчитывал, что будет застрелен.

Кроме того, Мурадов на судебном заседании попросил прощения у потерпевших.