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Дело о побеге: Серик Кудебаев полностью признал свою вину

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Серик Кудебаев
Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Бывший начальник ДП Алматинской области Серик Кудебаев выступил с последним словом в суде по делу о побеге из Казахстана. Он полностью признал свою вину, передает МИА "Казинформ".

Дело в отношении экс-генерала Серика Кудебаева рассматривается в Кегенском районном суде Алматинской области. Его подозревают в умышленном незаконном пересечении государственной границы РК. Подсудимый раскаялся и полностью признал свою вину.

"Я полностью признаю свою вину", - сказал Серик Кудебаев в своем последнем слове.

По словам его адвоката, в ходе судебного разбирательства бывший начальник ДП Алматинской области предъявленное обвинение полностью признал. Поэтому сторона защиты попросила назначить не лишение свободы, а штраф в размере 500 МРП (1 млн 725 тысяч тенге). Также подсудимый ходатайствовал о заключении процессуального соглашения.

Побег Серика Кудебаева

Серик Кудебаев предстал перед судом в Талдыкоргане по делу о январских событиях. Его обвиняли в превышении должностным лицом полномочий, что повлекло тяжкие последствия (ч.4 ст.362 УК), а также в пытках (п.1 ч.2 ст.146 УК).

При этом бывший высокопоставленный полицейский несколько раз не являлся в суд, поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе. Выяснилось, что 23 марта текущего года он пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

Позже Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан. Он был осужден на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Дело о побеге выделили в отдельное производство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029086-delo-o-pobege-serik-kudebaev-polnostyu-priznal-svoyu-vinu/

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