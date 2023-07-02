Кайрату Боранбаеву отменили приговор в суде Астаны

Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

В Астане судебная коллегия по уголовным делам отменила обвинительный приговор суда первой инстанции в отношении Кайрата Боранбаева и двух других обвиняемых по делу о хищениях при покупке российского газа, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление судебной коллегии.

"Приговор районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны от 31 марта 2023 года в отношении Жанұзақ Тайыра Жалғасбекұлы, Боранбаева Кайрата Советаевича, Наханова Романа Балхашевича отменить. Настоящее уголовное дело рассмотреть в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить прежней", – говорится в постановлении судебной коллегии.

В документе отмечается, что доводы апелляционных жалоб осужденных и их защитников сводились к тому, что по делу нет исходных данных о том, по какой цене российская сторона предложила купить газ АО "Казтрансгаз".

"Доводы апелляционных жалоб осужденных и их защитников сводятся к одному, что по делу нет исходных данных, по какой цене был предложен газ российской стороной АО "Казтрансгаз". Согласно сделке, АО "Казтрансгаз" купило у ТОО "Азия-газ Чунджа" газ по цене от 167,32 до 176,98 долларов США за тысячу кубических метров газа.

Приговор основан на предположении о том, что существовал протокол совещания между ООО "Газпром" и АО "КазМунайГаз" от 12.07.2019 года, где пунктом 18 якобы была определена цена продажи в 145 долларов США за тысячу кубометров газа", – говорится в постановлении.

Однако, отмечается, что в деле имеется подлинник протокола от той же даты – 12.07.2019 года с 17 пунктами.

"О продаже газа по цене 145 долларов США в пунктах вообще не было. Не выяснено, почему существуют два протокола одной датой: один реальный, а второй из электронной переписки менеджеров ниже среднего звена, кто реально его подписывал (...).

Не выяснен вопрос, по копии протокола с 18-ю пунктами – кто решил вставить этот пункт 18, и кто решил убрать этот пункт", – поставили в судебной коллегии.

В документе в качестве причины судьи также указали отсутствие оригинала протокола, где прописана цена покупки АО "Казтрансгаз" российского газа.

"Разницу в цене вменяют как хищение, путем завышения цены газа. Однако отсутствует оригинал этого протокола. В протоколе не указаны фамилии подписантов (...).

Обвинительный приговор основан только на предположениях обвинения и на копии документа, полученного от неизвестного источника – копия протокола совещания между ПАО "Газпром" и АО НК "КазМунайГаз" с 18 пунктами, подписанная неустановленными лицами, рядом одним почерком возле каждой подписи написаны различные фамилии.

В нарушение вышеуказанных требований, суд признал копию документа, полученного от неизвестного источника, неизвестно кем подписанного – доказательством.

Документ отсутствует в описи материалов уголовного дела, что согласно части 3 статьи 112 УПК, не может быть положено в основу обвинения.

Нет доказательств, что в предполагаемом протоколе включена цена его транспортировки с территории России до границы Казахстана с Китаем, непонятно, кто будет оплачивать почти 57 долларов за транзит газа. Исходя из рисков поставщика "АзияГазЧунджа", наоборот, "Казтрансгаз" получило прибыль около 130 млн долларов США", – уточняется в постановлении судебной коллегии.

Отмечается, что свидетели подтвердили выгодность данной сделки.

Напомним, бывшего главу правления нацкомпании QazaqGaz Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года. Его и группу лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Судебный процесс над бизнесменом начался 30 декабря 2022 года

Прокурор в ходе заседания заявил, что свою долю средств Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а на часть средств купил помещение в Алматы.

Боранбаев в суде заявил, что не понимает суть обвинения и не признает свою вину.

Также на заседании суда в конце декабря адвокат Боранбаева попросил изменить его подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на менее строгую, однако судья отказала ему в этом.

В конце января 2023 года в суде Астаны заявили, что СМИ запретили вести аудио- и видеозаписи и публиковать материалы с показаниями свидетелей из зала суда. Это связали с тем, что некоторые журналисты пытаются сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева.

31 марта 2023 года в отношении Боранбаева был вынесен приговор. Бизнесмена приговорили к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Также суд постановил внести представление президенту страны о лишении Боранбаева госнаград – орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3 степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026855-kayratu-boranbaevu-otmenili-prigovor-v-sude-astany/