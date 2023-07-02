Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кайрату Боранбаеву отменили приговор в суде Астаны

Опубликовано:

Кайрат Боранбаев
Кайрат Боранбаев. Фото: instagram.com/kairat4

В Астане судебная коллегия по уголовным делам отменила обвинительный приговор суда первой инстанции в отношении Кайрата Боранбаева и двух других обвиняемых по делу о хищениях при покупке российского газа, передает NUR.KZ со ссылкой на постановление судебной коллегии.

"Приговор районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны от 31 марта 2023 года в отношении Жанұзақ Тайыра Жалғасбекұлы, Боранбаева Кайрата Советаевича, Наханова Романа Балхашевича отменить. Настоящее уголовное дело рассмотреть в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции. Меру пресечения в виде содержания под стражей оставить прежней", – говорится в постановлении судебной коллегии.

В документе отмечается, что доводы апелляционных жалоб осужденных и их защитников сводились к тому, что по делу нет исходных данных о том, по какой цене российская сторона предложила купить газ АО "Казтрансгаз".

"Доводы апелляционных жалоб осужденных и их защитников сводятся к одному, что по делу нет исходных данных, по какой цене был предложен газ российской стороной АО "Казтрансгаз". Согласно сделке, АО "Казтрансгаз" купило у ТОО "Азия-газ Чунджа" газ по цене от 167,32 до 176,98 долларов США за тысячу кубических метров газа.

Приговор основан на предположении о том, что существовал протокол совещания между ООО "Газпром" и АО "КазМунайГаз" от 12.07.2019 года, где пунктом 18 якобы была определена цена продажи в 145 долларов США за тысячу кубометров газа", – говорится в постановлении.

Однако, отмечается, что в деле имеется подлинник протокола от той же даты – 12.07.2019 года с 17 пунктами.

"О продаже газа по цене 145 долларов США в пунктах вообще не было. Не выяснено, почему существуют два протокола одной датой: один реальный, а второй из электронной переписки менеджеров ниже среднего звена, кто реально его подписывал (...).

Не выяснен вопрос, по копии протокола с 18-ю пунктами – кто решил вставить этот пункт 18, и кто решил убрать этот пункт", – поставили в судебной коллегии.

В документе в качестве причины судьи также указали отсутствие оригинала протокола, где прописана цена покупки АО "Казтрансгаз" российского газа.

"Разницу в цене вменяют как хищение, путем завышения цены газа. Однако отсутствует оригинал этого протокола. В протоколе не указаны фамилии подписантов (...).

Обвинительный приговор основан только на предположениях обвинения и на копии документа, полученного от неизвестного источника – копия протокола совещания между ПАО "Газпром" и АО НК "КазМунайГаз" с 18 пунктами, подписанная неустановленными лицами, рядом одним почерком возле каждой подписи написаны различные фамилии.

В нарушение вышеуказанных требований, суд признал копию документа, полученного от неизвестного источника, неизвестно кем подписанного – доказательством.

Документ отсутствует в описи материалов уголовного дела, что согласно части 3 статьи 112 УПК, не может быть положено в основу обвинения.

Нет доказательств, что в предполагаемом протоколе включена цена его транспортировки с территории России до границы Казахстана с Китаем, непонятно, кто будет оплачивать почти 57 долларов за транзит газа. Исходя из рисков поставщика "АзияГазЧунджа", наоборот, "Казтрансгаз" получило прибыль около 130 млн долларов США", – уточняется в постановлении судебной коллегии.

Отмечается, что свидетели подтвердили выгодность данной сделки.

Напомним, бывшего главу правления нацкомпании QazaqGaz Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года. Его и группу лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Судебный процесс над бизнесменом начался 30 декабря 2022 года

Прокурор в ходе заседания заявил, что свою долю средств Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а на часть средств купил помещение в Алматы.

Боранбаев в суде заявил, что не понимает суть обвинения и не признает свою вину.

Также на заседании суда в конце декабря адвокат Боранбаева попросил изменить его подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на менее строгую, однако судья отказала ему в этом.

В конце января 2023 года в суде Астаны заявили, что СМИ запретили вести аудио- и видеозаписи и публиковать материалы с показаниями свидетелей из зала суда. Это связали с тем, что некоторые журналисты пытаются сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева.

31 марта 2023 года в отношении Боранбаева был вынесен приговор. Бизнесмена приговорили к 8 годам лишения свободы, с конфискацией имущества. Также суд постановил внести представление президенту страны о лишении Боранбаева госнаград – орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3 степени.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026855-kayratu-boranbaevu-otmenili-prigovor-v-sude-astany/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.