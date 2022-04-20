Появились новые подробности по делу Гульмиры Сатыбалды

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы подозревается в хищении средств, которые предназначались для ремонта объектов зимней Универсиады. Об этом сообщила Антикоррупционная служба РК в своем официальном Telegram-канале.

"Антикоррупционной службой города Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы" и руководства ТОО "Ария-Жаңа Астана", в том числе Сатыбалды Гульмиры, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств в особо крупном размере, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы для объектов "Универсиады 2017" в городе Алматы", – говорится в сообщении Антикора.

Также в ведомстве подчеркнули, что по аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц госорганов и руководства ТОО "Ария-Жаңа Астана" проводятся досудебные расследования и в других регионах.

Отмечается, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, что в марте Антикоррупционной службой по делу о хищении средств "Казахтелекома" был задержан Кайрат Сатыбалдыулы.

Позже была задержана экс-супруга Сатыбалдыулы – Гульмира Сатыбалды. Ее отправили под арест на 2 месяца. Женщину подозревают в хищении 747 млн тенге.

Также недавно следствием выявлены дополнительные факты хищений со стороны подконтрольных Сатыбалдыулы компаний – собственников подъездных ж/д путей (последний километр).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966029-gulmiru-satybaldy-podozrevayut-v-hischenii-sredstv-dlya-remonta-obektov-universiady-2017/