Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову вынесли приговор в Алматы

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

Известным вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову, а также другим подсудимым по делу о финансовой пирамиде вынесли приговор в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, Мейржана Туребаева суд признал невиновным по части 2 статьи 262 УК РК (создание и руководство организованной преступной группой - прим.ред.), но виновным по статье 217 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой - прим.ред.) и назначил ему 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении минимальной безопасности.

Мейирхан Шерниязов также признан невиновным по части 2 статьи 262 УК РК, но признан виновным по статье 217 УК РК. Ему также назначено 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Также суд признал виновными и других подсудимым. Алмас Курмангалиев осужден на 14 лет лишения свободы, Дания Рахимова - на 12 лет. Андрею Ча назначено 8 лет, Ержану Мансурову - 9 лет, Ерлану Мансурову - 9 лет, Нурлану Султанбаеву - 8 лет.

Руслан Бурканов приговорен к 12 годам лишения свободы, Тимур Рустемов - к 12 годам. Самат Касенов приговорен к 12 годам тюрьмы.

Судья отметила, что иски потерпевших удовлетворены частично, так как частично им были возвращены деньги.

Напомним, что в феврале прошлого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались. В последний раз это было сделано 21 ноября.

12 декабря 2022 года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

21 декабря состоялось предварительное заседание суда, во время которого многие адвокаты ходатайствовали о смене меры пресечения для своих подзащитных на более мягкую, а защитник Шерниязова и вовсе заявил о ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего клиента.

В то же время прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинение и рассказал о роли вайнеров Туребаева и Шерниязова в финпирамиде. Между тем, потерпевшие рассказали в суде, какие суммы они вложили в финансовую пирамиду. Так, один из потерпевших по делу сообщил, что вложил в компанию порядка 260 млн тенге.

Позднее Мейржана Туребаева отпустили под домашний арест.

14 июня прошли прения, где прокурор запросил для Шерниязова и Туребаева по пять лет колонии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026060-delo-o-finpiramide-vayneram-i-drugim-podsudimym-vynesli-prigovor-v-almaty/