Серик Кудебаев. Фото: instagram.com/police_almobl

Бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева признали подозреваемым по делу о январских событиях, передает Tengrinews.kz.

"В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении должностных лиц ДП области, зарегистрированное по п. 1 части 4 статьи 370 УК "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия", по которому Кудебаев Серик Мырзакулович признан подозреваемым", - сообщили в Генпрокуратуре изданию.

Напомним, ранее сообщалось, что генерал-майор Серик Кудебаев освобожден от занимаемой должности и уволен из органов внутренних дел приказом МВД.

После январских событий пост начальника департамента полиции Алматинской области занял Арыстангани Заппаров, который ранее работал заместителем министра внутренних дел.

Позже также стало известно, что дисциплинарной комиссией МВД рассмотрены материалы служебного расследования по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководством ДП Алматинской области в период режима ЧП.

В итоге от занимаемых должностей освобождены заместители начальника департамента полиции региона и начальник УП Талдыкоргана.

Кроме того, сообщалось, что в отношении руководителей двух ДП и трех департаментов КНБ в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969230-serika-kudebaeva-priznali-podozrevaemym-po-delu-o-yanvarskih-sobytiyah/