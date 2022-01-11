Токаев поручил прекратить работу компании "Оператор РОП"

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Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, поручил прекратить работу компании "Оператор РОП", передает корреспондент NUR.KZ.

"Множество вопросов вызывает деятельность компании "Оператор РОП". Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании.

Я поручаю правительству принять меры по прекращению администрирования утилизационного сбора и распоряжения утилизационным сбором компанией "Оператор РОП". Этим должна заниматься госорганизация, как положено в зарубежных странах.

Что касается самих сборов, следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации, поддержки автопромышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял. Нужно обсудить этот вопрос с бизнесом и общественностью.

Следует рассмотреть вопрос предоставления покупателям отечественных авто и сельхозтехники ваучеров за счет утильсбора. Проработайте и другие общественно полезные способы использования его средств", - поручил президент.

Согласно информации на официальном сайте компании, ТОО "Оператор РОП" - уполномоченная постановлением правительства организация, ответственная за реализацию принципа расширенных обязательств производителей (импортеров) в Казахстане. Она подотчетна уполномоченному органу в области охраны окружающей среды Республики Казахстан.

Основные направления деятельности ТОО "Оператор РОП" - организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950464-tokaev-poruchil-prekratit-rabotu-kompanii-operatora-rop/