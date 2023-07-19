Подробности побега Серика Кудебаева раскрыли в суде

Серик Кудебаев. Фото: instagram.com/police_almobl

В Кегенском районном суде раскрыли подробности побега бывшего начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева. Информация опубликована на официальной странице областного суда в Facebook.

"Подсудимый 15 марта 2023 года примерно в 4 часа 30 минут, находясь в Кегенском районе, в соответствии с преступным планом путем поднятия нижнего яруса заграждения спирального барьера безопасности из колючей проволоки, препятствующей свободному проходу через границу, умышленно незаконно пересек казахстанско-кыргызскую границу вне пункта пропуска. Тем самым он сбежал от правосудия, вылетев в Турцию через аэропорт "Манас". После задержания его экстрадировали в Казахстан", - рассказали в суде.

Серик Кудебаев предстал перед судом по ч.1 ст.392 УК РК (Умышленное незаконное пересечение государственной границы РК).

Прокурор просил назначить ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы. Обвиняемый полностью признал вину и просил назначить ему наказание в виде штрафа.

"Санкция ч.1 ст.392 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 000 МРП либо лишение свободы на срок до 1 года.

Суд, с учетом тяжести совершенного преступления, а также исходя из того обстоятельства, что преступление совершено до вынесения приговора Талдыкорганским городским судом от 28 апреля 2023 года, признал подсудимого виновным по ч.1 ст.392 УК и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев.

На основании ст.58 УК по совокупности уголовных правонарушений окончательно назначил ему наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - пояснили в Кегенском районном суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что экс-генералу, представшему перед судом по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РК, назначили 6 месяцев лишения свободы. Окончательно было определено к отбытию 10 лет и 3 месяца лишения свободы.

Побег Серика Кудебаева

После январских событий и массовых беспорядков в Талдыкоргане бывший начальник ДП Алматинской области был признан подозреваемым. Изначально дело зарегистрировали по п.1 ч.4 ст.370 УК "Бездействие по службе, повлекшее тяжкие последствия".

Однако перед судом Серик Кудебаев предстал по ч.4 ст.362 УК (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и по п.1 ч.2 ст.146 УК (Пытки).

Пока дело рассматривалось в Талдыкоргане, он несколько раз не являлся на процесс, поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе.

Выяснилось, что 23 марта текущего года подсудимый пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

Позже Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан. По делу о январских событиях он был приговорен к 10 годам лишения свободы.

Побег рассматривали отдельно. В суде обвиняемый в незаконном пересечении границы раскаялся и полностью признал свою вину. Поэтому сторона защиты просила назначить ему не лишение свободы, а штраф в размере 500 МРП (1 млн 725 тысяч тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2029211-podrobnosti-pobega-serika-kudebaeva-raskryli-v-sude/