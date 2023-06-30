Еще один суд вынес приговор Гульмире Сатыбалды. Срок ее наказания увеличился

Гульмира Сатыбалды. Кадр из видео: КТК

В суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе, передает корреспондент NUR.KZ.

Судом Кызылорды семь человек, включая Гульмиру Сатыбалды, признаны виновными по статье 189 часть 4 пункт 2 "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере".

В пресс-службе суда №2 Кызылорды сообщили, что в 2018-2020 годах указанная группа лиц в сговоре не выполнила работы по проекту строительства теплосетей на правом берегу Сырдарьи в Кызылорде и похитила вверенную им крупную сумму в размере 441 млн тенге.

Суд Кызылорды учел, что в апреле этого года в столичном суде Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы по другому делу - в качестве окончательного наказания путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.

Еще шесть соучастников преступления суд приговорил к 7-ми годами лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2026955-esche-odin-sud-vynes-prigovor-gulmire-satybaldy-srok-ee-nakazaniya-uvelichilsya/