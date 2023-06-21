Торегали Тореали продлили арест на трое суток за неповиновение полиции

Торегали Тореали. Кадр из видео: instagram.com/toregalitoreali

Сегодня в суде рассмотрели дело против Торегали Тореали о невыполнении требований сотрудника полиции. Он получил еще трое суток ареста, сообщает алматинский суд на своей официальной Facebook-странице.

По информации суда, певец привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 613 КоАП РК за невыполнение законного требования полиции

"Судом установлено, что 14 июня 2023 года А. (настоящее имя артиста Турегали Алиханов – прим. ред.), управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, не выполнил законные требования полиции об остановке транспортного средства", – говорится в сообщении суда.

Отмечается, что в судебном заседании правонарушитель частично подтвердил факты, изложенные в материалах дела.

"Постановлением суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного вышеуказанной статьей КоАП, и на него наложено административное взыскание в виде административного ареста на срок трое суток", – добавили в суде.

Таким образом, Торегали Тореали должен провести под арестом 23 суток.

Задержание и арест Торегали Тореали

Напомним, 14 июня стало известно о задержании Торегали Тореали в наркотическом опьянении в Алматы.

Исполнителя арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

О нашумевшем инциденте с коллегой по сцене высказалась певица Молдир Ауелбекова. А младшая сестра Торегали Тореали заступилась за брата.

Позже адвокат артиста Тлеужан Кишкенебаев рассказал, что в момент задержания с Торегали Тореали в машине была беременная жена. Он также отметил, что они не согласны с решением суда и подали апелляцию.

По данным юриста, певец был задержан по дороге в аэропорт. Он собирался лететь к больной дочери в Кызылорду.

16 июня сало известно, что в отношении Торегали Тореали завели уголовное дело по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

О ситуации высказывались и известные личности.

Так, отец певца Кайрата Нуртаса встал на защиту родителей Торегали Тореали, которые столкнулись с хейтом в Сети.

"Скажите, кто из родителей, воспитывая ребенка, хочет, чтобы он вырос плохим? Мы говорим, что Торегали плохой, но как нам получить хорошего? Мы должны исправить то, что имеем.

Я прекрасно вас понимаю, но хочу, чтобы и вы отнеслись к ситуации с пониманием. И без того этот парень сполна испытывает отведенное ему Аллахом", – написал Нуртас Айдарбеков.

Позже казахстанский исполнитель Саят Медеуов высказал свое мнение о скандальной ситуации с коллегой по сцене.

"Поскольку ты человек искусства, то должен служить примером людям. Кем бы ты ни был, если ты творческий человек, должен поступать правильно. (...)

Есть люди искусства, которые его защищают. Но, по-моему, мы должны оценивать любую ситуацию разумно. (...)

Я сейчас далек от того, чтобы сказать, что нужно его простить или еще что-нибудь. Раз уж ты в сфере искусства, нужно идти правильным путем. Каждый из нас так должен поступать", – заключил певец.

Другие происшествия

В конце сентября прошлого года исполнителя обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах.

На артиста завели уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство", однако позднее он вышел под залог, а после рассказал, что примирился с потерпевшим.

Кроме того, в начале 2021 года Торегали Тореали опубликовал свое фото с убитым на охоте диким животным, за что поплатился осуждением со стороны подписчиков. В Минэкологии публикацию подобных фото посчитали пропагандой насилия над животными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025803-toregali-toreali-prodlili-arest-na-troe-sutok-za-nepovinovenie-politsii/