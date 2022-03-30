Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы подозревают в хищении 747 млн тенге

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Бывшую жену Кайрата Сатыбалдыулы вместе с другими должностными лицами подозревают в хищении 747 млн тенге в Шымкенте. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы Казахстана.

В ведомстве рассказали, что Антикоррупционной службой по Шымкенту проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города и руководства ТОО "Ария-Жаңа Астана", в том числе Гульмиры Сатыбалды.

Их подозревают в хищении в 2021 году бюджетных средств в особо крупном размере - 747 млн тенге, оплаченных за фактически невыполненные строительно-монтажные работы.

"Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в Антикоре.

Напомним, ранее сообщалось, что задержана и водворена в ИВС Нур-Султана бывшая жена Кайрата Сатыбалдыулы. Позже стало известно, что ее с санкции столичного суда арестовали на 2 месяца.

Сам Кайрат Сатыбалдыулы был задержан незадолго до этого по делу о хищениях средств "Казахтелекома".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962801-eks-suprugu-kayrata-satybaldy-podozrevayut-v-hischenii-747-mln-tenge/