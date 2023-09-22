Торегали Тореали вынесли приговор по инциденту с полицией

Турксибский районный суд в Алматы вынес приговор отечественному певцу Торегали Тореали по инциденту с полицией – его привлекли к общественным работам, сообщается в .

"В Турксибском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении А. (Алиханова – Торегали Тореали – прим. ред.) по факту оскорбления представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей (часть 1 статьи 378 УК РК)", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 14 июня по улице Майлина была остановлена автомашина марки "Lexus", за рулем которой находился Торегали Тореали. На требования полицейских выйти из машины артист категорически отказывался, выражался в их отношении нецензурной бранью и сопротивлялся.

В этом суд усмотрел оскорбление представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей. Вину подсудимого доказали показаниями потерпевших и свидетелей, видеофиксацией и другими материалами.

Прокурор просил признать артиста виновным и назначить ему наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 80 часов.

Сообщается, что подсудимый вину не признал.

Суд учел смягчающие (на иждивении 5 малолетних детей) и отягчающие (в состоянии наркотического опьянения) обстоятельства по делу. Подсудимого признали виновным в вышеуказанном нарушении, ему назначили наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 40 часов.

Добавим, согласно части 1 статьи 378 УК РК, оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается:

исправительными работами или штрафом до 80 МРП (276 тыс. тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов;

либо арестом на срок до 20 суток.

Напомним, 14 июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет.

Позже его адвокат Тлеужан Кишкенебаев заявил, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга.

16 июня стало известно, что в его отношении завели уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Позже казахстанский певец получил еще трое суток ареста. А потом артиста снова наказали – он получил 15 суток еще за два нарушения.

В середине июля Торегали Тореали выпустили на свободу.