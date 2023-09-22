Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Торегали Тореали вынесли приговор по инциденту с полицией

Опубликовано:

Торегали Тореали
Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Турксибский районный суд в Алматы вынес приговор отечественному певцу Торегали Тореали по инциденту с полицией – его привлекли к общественным работам, сообщается в Facebook-профиле городских судов.

"В Турксибском районном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении А. (Алиханова – Торегали Тореали – прим. ред.) по факту оскорбления представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей (часть 1 статьи 378 УК РК)", – говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, 14 июня по улице Майлина была остановлена автомашина марки "Lexus", за рулем которой находился Торегали Тореали. На требования полицейских выйти из машины артист категорически отказывался, выражался в их отношении нецензурной бранью и сопротивлялся.

В этом суд усмотрел оскорбление представителей власти при исполнении ими своих служебных обязанностей. Вину подсудимого доказали показаниями потерпевших и свидетелей, видеофиксацией и другими материалами.

Прокурор просил признать артиста виновным и назначить ему наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 80 часов.

Сообщается, что подсудимый вину не признал.

Суд учел смягчающие (на иждивении 5 малолетних детей) и отягчающие (в состоянии наркотического опьянения) обстоятельства по делу. Подсудимого признали виновным в вышеуказанном нарушении, ему назначили наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 40 часов.

Добавим, согласно части 1 статьи 378 УК РК, оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 80 МРП (276 тыс. тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов;
  • либо арестом на срок до 20 суток.

Напомним, 14 июня Торегали Тореали задержали сотрудники полиции в Алматы в состоянии наркотического опьянения. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет.

Позже его адвокат Тлеужан Кишкенебаев заявил, что в момент задержания в автомобиле с ним находилась беременная супруга.

16 июня стало известно, что в его отношении завели уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Позже казахстанский певец получил еще трое суток ареста. А потом артиста снова наказали – он получил 15 суток еще за два нарушения.

В середине июля Торегали Тореали выпустили на свободу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037765-toregali-toreali-vynesli-prigovor-po-intsidentu-s-politsiey/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.