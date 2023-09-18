Захват заложников в отделении Kaspi в Астане: подсудимому вынесли приговор

Обвиняемому в захвате заложников в отделении Kaspi в Астане – Алихану Мурадову – вынесли приговор. Его признали виновным и назначили 7,5 лет лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Суд постановил Мурадова Алихана признать виновным в совершении уголовного правонарушения по статье 261, части 2, пунктам 8, 9 – и назначить наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет и 6 месяцев с отбыванием в учреждениях УИС средней безопасности", – заявил судья Карабаев.

Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного процессуальные издержки и принудительный платеж в фонд компенсации потерпевшим в размере 20 МРП. Осужденный может обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Также Карабаев сообщил, что санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы. Судья отметил, что смягчающим обстоятельством в приговоре стало раскаяние подсудимого и признание вины.

Предметы, которые осужденный применял при совершении преступления, суд постановил уничтожить, а личные вещи, такие как сотовый телефон, – передать родственникам осужденного.

Захват заложников в Астане

18 июня вооруженный мужчина взял в заложники людей в отделении Kaspi в Астане возле ТРЦ "Керуен". С ним начали переговоры, а жителей дома, где располагалось отделение, эвакуировали.

Через некоторое время его удалось задержать: здание банка силовики взяли штурмом.

Операцией по освобождению заложников руководил экс-глава МВД Марат Ахметжанов. По его словам, у захватчика были разные требования, в том числе он требовал перевести деньги на определенные счета и помочь его родным и близким.

Позже в УОЗ Астаны сообщили, что никто из освобожденных заложников не нуждался в госпитализации.

В конце августа в столице начался суд по делу о нападении на отделение Kaspi. На скамье подсудимых – гражданин Алихан Мурадов 1993 года рождения, уроженец Жамбылской области.

По словам прокурора, Мурадов до нападения на отделение Kaspi пытался совершить суицид, который не удался. Тогда мужчина решил напасть на отделение банка, где при захвате заложников рассчитывал, что будет застрелен.

Кроме того, Мурадов на судебном заседании попросил прощения у потерпевших.

Ранее прокурор запросила 8 лет лишения свободы для Мурадова, попросив признать его виновным.