Генерал-майора Серика Кудебаева объявили в международный розыск

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На сегодня, 3 апреля, было назначено судебное заседание по делу экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева, однако он в очередной раз не явился в суд, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор ходатайствовал о приостановлении уголовного дела и объявлении генерал-майора в розыск.

При этом председательствующий судья отметил, что было вынесено постановление о принудительно приводе подсудимого на 3 апреля 2023 года, 10 часов. Однако Серик Кудебаев к указанному времени на судебное заседание не доставлен.

"С целью обеспечения постановления выполнены следующие оперативно-розыскные мероприятия.

31 марта оперативными сотрудниками осуществлен выезд по адресу регистрации Кудебаева, в ходе которого установлено, что он по месту регистрации и проживания отсутствует. По адресу проживет его сын, который в ходе опроса показал, что фактически его отец только прописан по этому адресу.

Также опрошены соседи, которые показали, что Кудебаев по адресу не проживает, в последний раз видели его в 2018 году.

Опрошенный родственник показал, что в последний раз видел Кудебаева 8 марта 2023 года на фазенде в Жамбылском районе, где у него поднялось давление, его отвезли в больницу Алматы, после чего он его не видел, его местоположение ему неизвестно.

В ответе медицинского центра указывается, что пациент Кудебаев госпитализирован 9 марта с диагнозом "гипертония" и выписан 13 марта на амбулаторное лечение.

По имеющейся информации, 23 марта Кудебаев пересек госграницу с Кыргызской Республикой и в тот же день вылетел из аэропорта "Манас" в Стамбул Турецкой Республики.

В этой связи по ходатайству прокурора судьей вынесено постановление об объявлении Кудебаева в международный розыск с применением меры пресечения в виде содержания под стражей. Дело приостановить, оно подлежит возврату прокурору", - сказал судья.

Напомним, генерал-майор обвиняется в превышении должностных полномочий и пытках во время январских событий 2022 года в Талдыкоргане. На суде он заявил о своей невиновности и попросил прекратить в отношении него уголовное преследование. Также стало известно, что подсудимый попал в больницу.

Недавно сообщалось, что экс-начальник ДП Алматинской области в очередной раз не явился в суд. Поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе.

Добавим, что согласно ст.157 УПК РК в случае неявки по вызову без уважительных причин подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, а также свидетель, потерпевший могут быть по мотивированному постановлению лица, осуществляющего досудебное расследование, суда подвергнуты приводу (принудительному доставлению).

Уважительными причинами неявки лица, надлежаще извещенного о вызове, признаются: болезнь, лишающая возможности лицо явиться, смерть близких родственников, стихийные бедствия, иные причины, лишающие лицо возможности явиться в назначенный срок.

О наличии уважительных причин, препятствующих явке по вызову в назначенный срок, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, а также свидетель и потерпевший обязаны уведомить орган, которым они вызывались.

Постановление суда о приводе исполняется судебным приставом, органом внутренних дел; постановление прокурора, дознавателя, следователя - органом, ведущим дознание, предварительное следствие, или органом внутренних дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015142-prokuror-hodataystvoval-ob-obyavlenii-v-rozysk-general-mayora-serika-kudebaeva/