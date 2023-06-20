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Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор

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Арыстанбек Мухамедиулы
Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: NUR.KZ

В столичном суде подошел к завершению судебный процесс по делу экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы – сегодня подсудимому вынесли приговор, передает корреспондент NUR.KZ

В суде столицы постановили признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным в совершении преступлений по двум статьям уголовного кодекса, которые ранее ему предъявило обвинение – это организация хищения вверенных бюджетных средств в группе лиц в сговоре в особо крупном размере, а также их присвоение или растрата.

"Признать Арыстанбека Мухамедиулы виновным в совершении правонарушений по статьям 28 части 3 и 189 части 4 пункту 2 УК РК. Назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы", - постановил судья Баглан Идрисов.

После освобождения Мухамедиулы пожизненно запретили занимать госдолжности, а также должности в судах, нацкомпаниях, квазигоссекторе.

Судья также постановил внести представление президенту о лишении Мухамедиулы орденов Құрмет и Парасат, а также звания заслуженного деятеля Казахстана.

Кроме Мухамедиулы судья постановил признать виновными его заместителя в Нацмузее, а также замдиректора и бухгалтера подрядной организации "Экспонат", которые имели отношение к выставке Золотого человека - они получили по 7 лет лишения свободы.

Со всех осужденных будет взыскано 43 млн тенге в качестве ущерба государству - судья сообщил, что Мухамедиулы уже вернул 111 млн из похищенных 155 млн тенге.

Дело Мухамедиулы

В мае 2022 году стало известно, что сотрудники Антикора начали расследование в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане – сообщалось, что руководство музея подозревается в хищении 146 млн тенге при проведении выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Позже стало известно, что бывшего главу Нацмузея и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали, а в конце мая его поместили под стражу.

Суд по делу Арыстанбека Мухамедиулы и еще нескольких лиц начался в Астане в апреле.

Обвинение заявило, что Мухамедиулы в группе лиц подозревается в фиктивной трате 350 млн тенге на выставку с Золотым человеком в Индии, которой, по мнению прокуроров, проведено не было.

Прокуроры запросили для Мухамедиулы 9 лет лишения свободы.

Также во время судебного процесса появилась информация о том, что экс-министра принуждают переписать на третьих лиц отель "Дипломат" в столице – в Антикоре прокомментировали информацию.

16 июня подсудимый выступил с последним словом. Во время выступления Мухамедиулы напомнил, что в начале суда он заявлял, что не нарушал закон и не признает вину.

Также экс-министр попросил не портить имидж Казахстана, называя его дело "делом о выставке Золотого человека", поскольку этот артефакт является символом страны и в связи с судом упоминается в негативном ключе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025609-arystanbeku-muhamediuly-vynesli-prigovor/

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