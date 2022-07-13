Нурлана Масимова задержали при попытке пересечения границы

Нурлан Масимов. Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

При попытке пересечь границу с Российской Федерацией по поддельным документам задержан разыскиваемый Нурлан Масимов. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что уделяют особое внимание розыску лиц, скрывшихся от уголовного преследования.

"В результате оперативно-розыскных мер 13 июля текущего года Антикоррупционной службой совместно с пограничной службой при попытке пересечения государственной границы с Российской Федерацией по поддельным документам на территории Восточно-Казахстанской области задержан Масимов Нурлан Мырзаханович", - сообщили в Антикоре.

Здесь добавили, что экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области разыскивался за совершение особо тяжкого коррупционного преступления.

Напомним, Нурлан Масимов был объявлен в розыск в апреле 2022 года. Борцы с коррупцией назначили вознаграждение за информацию о его местонахождении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1978304-nurlana-masimova-zaderzhali-pri-popytke-peresecheniya-granitsy/