"Уводили средства в теневой оборот": вайнерам Туребаеву и Шерниязову зачитали обвинение в суде

Мейржан Туребаев. Фото: instagram.com/meirzhach_tv

В Алматы проходит суд по делу о финансовой пирамиде. Сегодня прокурор Ерлан Куланбаев зачитал обвинение и рассказал о роли вайнеров Туребаева и Шерниязова в финпирамиде, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам прокурора, подсудимый Курмангалиев разработал преступный план, в который посвятил своего родственника Мансурова. Так было создано ТОО "Astex". Вкладчикам обещали 20% прибыли в месяц, то есть 240% в год. Однако, отмечает прокурор, создатели финпирамиды осознавали, что выплачивать вкладчикам обещанные проценты не смогут.

"Курмангалиев осознавал, что для получения выгоды необходимо постоянно увеличивать число вкладчиков. Понимая, что финпирамида будет пользоваться интересом населения, посвятил в планы своих знакомых, заинтересовав их материально. Часть прибыли направлял на обогащение ранее обратившихся вкладчиков, вводя в заблуждение граждан", - сообщил прокурор.

Кроме того, для вкладчиков предусматривались бонусы за привлечение новых лиц. Им обещали, что деньги будут вкладываться в тендерные проекты, и даже представляли придуманные прогнозы будущих тендеров. Так, сообщил прокурор, были заключены договоры на более чем 2 млрд тенге.

Позднее были приняты меры по созданию других ТОО, были привлечены другие лица - Бурканов, Ча, Касенов, Саидбаев, Шерниязов и так далее.

"Указанные лица, осознавая противоправность предлагаемых действий, дали свое согласие на участие в финансовой пирамиде. Их роли заключались в осуществлении руководства персоналом, подготовке и оформлении мнимых договоров, встречах с потенциальными вкладчиками, рекламировании финпирамиды, распределении средств вкладчиков", - заявил гособвинитель.

Было создано новое ТОО - ТОО "Mudarabah Capital". Были распределены доли участия в уставном капитале и арендован офис. Компания использовалась как инструмент для привлечения денег вкладчиков. Между "Mudarabah Capital" и "Astex" был заключен договор, который свидетельствует о том, что "Mudarabah Capital" было структурным подразделением "Astex".

Бурканов стал директором "Mudarabah Capital" и вошел в состав учредителей.

"В сентябре 2020 года Саидбаев, Шерниязов и другие обратились к Туребаеву, имеющему более 1 млн подписчиков в соцсетях, с целью популяризации финансовой пирамиды. Ему обещали вознаграждение и посвятили в свои планы.

Туребаев вступил в ОПГ, осознавая противоправность поступившего предложения и будучи уверенным, что в случае провала пирамиды он сможет уйти от уголовной ответственности", - заявил гособвинитель.

Туребаева, по словам прокурора, включили в состав учредителей. Каждый из них имел практически равные доли участия в уставном капитале. Так, Туребаев имел, по версии прокурора, долю в 11%.

Также гособвинитель сообщил, что вайнер публиковал видеоролики, в которых "имеются высказывания направленные на побуждение людей вкладывать средства". Проводилась широкая рекламная кампания, а полученные средства уводились в теневой оборот и распределялись.

По словам прокурора, порядка 110 млн тенге были выплачены в качестве дивидендов учредителям. Более 44 млн составила заработная плата, бонусы и премии работникам.

Зачитывание обвинительного акта продлилось более часа, после чего судья выслушала мнение подсудимых о том, согласны ли они с обвинением и признают ли свою вину. Подсудимые в большинстве своем не признали вину, некоторые признали ее лишь частично.

Курмангалиев сообщил, что частично не признает вину, но признает, что зарегистрировал компанию. Бурканов отметил, что не согласен с тем, что в его действиях был умысел.

Шерниязов заявил, что не признает свою вину.

"Я понял, в чем меня пытаются обвинить, но содержание обвинительного акта не соответствует обвинению. Обвинение не содержит описания моих преступных действий и откуда могли взяться доказательства", - сказал он.

Туребаев также не признал вину.

Ожидается, что в рамках процесса будут допрошены потерпевшие, свидетели, а также обвиняемые по делу.

Продолжить судебное заседание планируется сегодня, 9 января.

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались. В последний раз это было сделано 21 ноября.

12 декабря этого года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

21 декабря состоялось предварительное заседание суда, во время которого многие адвокаты ходатайствовали о смене меры пресечения для своих подзащитных на более мягкую, а защитник Шерниязова и вовсе заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего клиента.

Также в отношении Туребаева 23 декабря судья удовлетворила ходатайство о переводе его под домашний арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004617-uvodili-sredstva-v-tenevoy-oborot-vayneram-turebaevu-i-sherniyazovu-zachitali-obvinenie-v-sude/