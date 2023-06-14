Торегали Тореали задержали в наркотическом опьянении в Алматы (видео)

Торегали Тореали. Кадр из видео: ДП Алматы

В соцсетях распространились кадры задержания водителя автомобиля Lexus. Очевидцы узнали в задержанном известного казахстанского исполнителя. В полиции прокомментировали произошедшее, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Qumash распространили видео с задержанием человека. На кадрах видно несколько элитных авто, а также человека на земле, которого повалили сотрудники полиции.

Автор ролика заявил, что полицейскими был задержан известный певец Торегали Тореали (настоящее имя Алиханов Турегали).

В новостном Telegram-канале МВД РК сообщили, что 14 июня на улице Майлина экипажем специализированного батальона местной полицейской службы остановлена автомашина Lexus, под управлением гражданина А.1992 года рождения.

Поведение водителя показалось неадекватным - он был агрессивен, не подчинялся законным требованиям полиции, пытался скрыться с места задержания.

Отмечается, что при этом, повредил припаркованную автомашину Chevrolet.

Путь правонарушителю был блокирован. Патрульные задержали его и сопроводили на медицинское освидетельствование.

Экспертиза установила у него наркотическое опьянение, выраженное в употреблении психоактивных веществ.

В отношении данного гражданина составлены протоколы по шести составам правонарушений.

Автомашина водворена на специализированную штрафную стоянку. Материалы производства для принятия решения будут направлены в суд.

В полиции подтвердили, что был задержан Торегали Тореали.

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Напомним, неприятный инцидент с участием Торегали Тореали произошел в конце сентября прошлого года. Исполнителя обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах.

После певца захейтили в соцсетях. Также стало известно, что на артиста завели дело после инцидента на Кольсае и водворили в ИВС.

Пострадавший Бекарыс Кожбанов рассказал подробности инцидента. А Торегали Тореали озвучил позже свою версию конфликта.

Артист вышел под залог в 10 млн тенге, а после рассказал, что они с гидом помирились. Уголовное дело в отношении Торегали Тореали закрыли.

Стоит отметить, что в апреле текущего года Торегали Тореали представил клип, во время съемок которого случился скандал на Кольсае.

В начале 2021 года артист оказался в центре скандала - Торегали Тореали опубликовал свое фото с убитым на охоте диким животным, за что поплатился осуждением со стороны подписчиков. Большую часть фолловеров певца фото ужаснуло. Они посчитали убийство зверя неоправданной жестокостью.

Тогда на пост знаменитости отреагировали в Минэклогии. В ведомстве уточнили, что на снимке изображен убитый шакал - он относится к регулируемым видам животных. В министерстве пояснили, что запрета на охоту на шакалов нет. Тем не менее публикацию подобных фото в Минэклогии посчитали пропагандой насилия над животными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2024775-toregali-toreali-zaderzhali-v-almaty-video/