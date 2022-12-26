Дело генерал-майора Нурлана Масимова передали в суд

Нурлан Масимов. Кадр из видео: Антикоррупционная служба РК

В Павлодарской области завершено досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции региона, генерал-майора Нурлана Масимова. Об этом сообщается в Telegram-канале "Новости Агентства по противодействию коррупции РК".

В ведомстве рассказали, что завершено досудебное расследование в отношении экс-начальника ДП Павлодарской области Масимова, его заместителя Сиразидимова и предпринимателя Евкович. Их подозревают в совершении тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений.

"Масимов и Сиразидимов обвиняются в получении взятки в сумме 90,3 млн тенге за покровительство при проведении государственных закупок и подписании контрактов с аффилированными компаниями.

Также они обвиняются в хищении бюджетных средств в сумме 420 млн тенге, предназначенных на приобретение арттехвооружения", - сообщили в Антикоре.

22 декабря областной прокуратурой обвиняемые преданы суду.

Напомним, в апреле текущего года стало известно, что экс-начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов объявлен в розыск. В июле его задержали при попытке пересечения границы. В КНБ рассказали подробности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2002993-delo-general-mayora-nurlana-masimova-peredali-v-sud/