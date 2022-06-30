Экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" объявили в розыск. Ее подозревают в присвоении 920 млн тенге

Муктарова Шнар. Фото: Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК

Агентство по противодействию коррупции РК объявило в розыск бывшего учредителя ТОО "Оператор РОП" Муктарову Шнар. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

В Антикоре напомнили, что сейчас ведется досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Оператор РОП" и других лиц по признакам хищения денежных средств в особо крупном размере.

"В рамках уголовного дела подозревается бывший учредитель ТОО "Оператор РОП" Муктарова Шнар Уралгазыновна, которая в 2017-2018 годах в нарушение требований Экологического кодекса присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов, в размере 920 млн тенге.

Шнар Муктарова объявлена в розыск. В отношении нее судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении агентства.

Всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении женщины, просят обратиться в call-центр Антикора по номеру 1424 или позвонить по номеру телефона +7 (7172) 909 260.

"За предоставление информации предусмотрено вознаграждение до 4 000 МРП (12 млн тенге). Конфиденциальность гарантируется", - добавили в ведомстве.

Напомним, в начале января Касым-Жомарт Токаев заявил, что деятельность ТОО "Оператор РОП" "вызывает много вопросов". 19 января работа компании была прекращена, вместо нее вопросами утильсбора стал заниматься новый государственный оператор.

В конце января были задержаны вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев. Вскоре после этого стало известно об их аресте.

В марте сообщалось, что бывшего гендиректора ТОО "Оператор РОП" заподозрили в хищении 20 млрд тенге, а в апреле Антикор сообщил о задержании бывшего управляющего директора ТОО. Его подозревают в хищении свыше 13 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976373-eks-uchreditelya-too-operator-rop-obyavili-v-rozysk-ee-podozrevayut-v-prisvoenii-920-mln-tenge/