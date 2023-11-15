Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Прокурор запросил условный срок для учредителя "Оператора РОП"

Опубликовано:

Прокурор сидит на рабочем месте
Прокурор. Иллюстративное фото: facebook.com/GenProkRK

В Астане подходит к завершению процесс по делу учредителя "Оператора РОП" Шнар Муктаровой. Сегодня прошли прения, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе процесса прокурор отказал в удовлетворении ходатайства о процессуальном соглашении, после чего суд вынужден был продолжить заседание и исследовать материалы дела в общем порядке.

Гособвинитель огласил материалы дела, в которых говорится, что в 2017-2018 годах учредитель Муктарова и Коротенко совершили хищение денежных средств на сумму 920 млн тенге. Муктаровой предъявлено обвинение в организации растраты в особо крупном размере.

Прокурор отметил, что Муктарова вину признала в полном объеме, вина ее, по словам обвинителя, доказана. Смягчающими обстоятельствами стало полное признание вины, раскаяние, добровольное возмещение ущерба.

Прокурор попросил признать виновной Муктарову виновной по части 3 статьи 28 и части 4 статьи 189 УК РК, и запросила для нее наказание в виде лишения свободы условно сроком на 7 лет с лишением прав занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

Меру пресечения прокурор попросил изменить на подписку о невыезде и взыскать с Муктаровой в солидарном порядке процессуальные издержки в доход государства в размере 8,8 млн тенге, а также 3 млн тенге за проведение судебно-экономической экспертизы.

Адвокаты потерпевших согласились с прокурором.

Защитник Мухтаровой попросила также назначить наказание, не связанное с изоляцией, так как подсудимая содержит престарелую мать и оплачивает учебу сына, а также является бабушкой маленькой внучки.

Сама подсудимая расплакалась в суде.

17 ноября состоится ее последнее слово.

Дело ТОО "Оператор РОП"

В июле в суде Астаны уже вынесли приговоры другим фигурантам дела "Оператор РОП" - руководителям ТОО и экс-вице министру экологии, который проходил по делу в качестве пособника.

Все они получили наказание в виде лишения свободы от 1 года до 7 лет.

При вынесении приговора судья сообщил и о роли Шнар Муктаровой в этом деле, которая на тот момент находилась в розыске. По словам судьи, вместе с одним из руководителей она совершила хищения из бюджета в 920 млн тенге, деньги оформили в виде дивидендов.

После поимки Муктаровой в Дубае совместно с Интерполом и экстрадиции ее в Казахстан суд Астаны начал по ней отдельное рассмотрение дела.

В суде сторона защиты Муктаровой заявила о ее готовности заключить процессуальное соглашение и погасить нанесенный ущерб.

Адвокаты Муктаровой заявили, что она вернула все дивиденды на сумму более 920 млн тенге. Тогда прокурор рассказал, как, по мнению обвинения, Муктарова могла совершать хищения в ТОО "Оператор РОП".

Кроме того, ранее депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева.

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований. В Генпрокуратуре позже заявили, что Алия Назарбаева по делу "Оператора РОП" не допрашивалась.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045806-prokuror-zaprosil-uslovnyy-srok-dlya-uchreditelya-operatora-rop/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.