Прокурор запросил условный срок для учредителя "Оператора РОП"

В Астане подходит к завершению процесс по делу учредителя "Оператора РОП" Шнар Муктаровой. Сегодня прошли прения, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе процесса прокурор отказал в удовлетворении ходатайства о процессуальном соглашении, после чего суд вынужден был продолжить заседание и исследовать материалы дела в общем порядке.

Гособвинитель огласил материалы дела, в которых говорится, что в 2017-2018 годах учредитель Муктарова и Коротенко совершили хищение денежных средств на сумму 920 млн тенге. Муктаровой предъявлено обвинение в организации растраты в особо крупном размере.

Прокурор отметил, что Муктарова вину признала в полном объеме, вина ее, по словам обвинителя, доказана. Смягчающими обстоятельствами стало полное признание вины, раскаяние, добровольное возмещение ущерба.

Прокурор попросил признать виновной Муктарову виновной по части 3 статьи 28 и части 4 статьи 189 УК РК, и запросила для нее наказание в виде лишения свободы условно сроком на 7 лет с лишением прав занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

Меру пресечения прокурор попросил изменить на подписку о невыезде и взыскать с Муктаровой в солидарном порядке процессуальные издержки в доход государства в размере 8,8 млн тенге, а также 3 млн тенге за проведение судебно-экономической экспертизы.

Адвокаты потерпевших согласились с прокурором.

Защитник Мухтаровой попросила также назначить наказание, не связанное с изоляцией, так как подсудимая содержит престарелую мать и оплачивает учебу сына, а также является бабушкой маленькой внучки.

Сама подсудимая расплакалась в суде.

17 ноября состоится ее последнее слово.

Дело ТОО "Оператор РОП"

В июле в суде Астаны уже вынесли приговоры другим фигурантам дела "Оператор РОП" - руководителям ТОО и экс-вице министру экологии, который проходил по делу в качестве пособника.

Все они получили наказание в виде лишения свободы от 1 года до 7 лет.

При вынесении приговора судья сообщил и о роли Шнар Муктаровой в этом деле, которая на тот момент находилась в розыске. По словам судьи, вместе с одним из руководителей она совершила хищения из бюджета в 920 млн тенге, деньги оформили в виде дивидендов.

После поимки Муктаровой в Дубае совместно с Интерполом и экстрадиции ее в Казахстан суд Астаны начал по ней отдельное рассмотрение дела.

В суде сторона защиты Муктаровой заявила о ее готовности заключить процессуальное соглашение и погасить нанесенный ущерб.

Адвокаты Муктаровой заявили, что она вернула все дивиденды на сумму более 920 млн тенге. Тогда прокурор рассказал, как, по мнению обвинения, Муктарова могла совершать хищения в ТОО "Оператор РОП".

Кроме того, ранее депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева.

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований. В Генпрокуратуре позже заявили, что Алия Назарбаева по делу "Оператора РОП" не допрашивалась.