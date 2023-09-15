Суд в Астане вынес решение по делу Боранбаева

Апелляционная коллегия в Астане вынесла решение по делу Кайрата Боранбаева – поскольку ранее его приговор с лишением свободы был отменен, в суде для него определили новый срок, передает корреспондент NUR.KZ.

После заключения процессуального соглашения с признанием вины Кайратом Боранбаевым и другими подсудимыми, а также возмещением ими ущерба по делу о растрате денежных средств АО «КазТрансГаз», суд вынес решение назначить бизнесмену 6 лет лишения свободы вместо ранее отмененного срока в 8 лет.

«Признать Кайрата Боранбаева виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 28 часть 5, 189 часть 4 пункта 2 УК РК, 218 часть 3 пункта 3 УК РК. (…)

Назначить Боранбаеву наказание в виде 6-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, органах местного самоуправления, Нацбанке, в уполномоченных органах по регулированию и контролю, надзору финансового рынка и финансовых организациях, в субъектах квазигосударственного сектора», - постановили в суде.

Суд также постановил внести представление президенту о лишении Боранбаева госнаград - орденов "Құрмет", "Еңбек үшін", "Парасат" и "Барыс" 3 степени.

Решением суда, у Боранбаева конфисковали в доход государства:

- коммерческое помещение и земельный участок в Алматы на проспекте Аль-Фараби стоимостью 686 млн тенге;

- денежные средства на счету в банке в размере 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге;

- денежные средства на разных счетах в Народном банке в размере 5 млн 685 тысяч 727 долларов США, 1 млн 170 тысяч 329 долларов США, 755 млн 859 тысяч 601 тенге, 193 млн 170 тысяч 137 тенге.

Также фигурировавшего в деле соучредителя "АзияГазЧунджа" Романа Наханова суд приговорил к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом работать на госслужбе, в судах, Нацбанке, финансовых организация, квазигоссекторе и т.д.

Бывшего зампредседателя правления АО "Qazaq Gaz" Тайыра Жанузакова суд приговорил к 5 годам лишения свободы.