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Экстрадированная из Дубая экс-учредитель "Оператор РОП" вернула 920 млн тенге

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Муктарова Шнар
Муктарова Шнар. Фото: Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК

В суде Астаны продолжается рассмотрение дела Шнар Муктаровой - экс-учредителя ТОО "Оператор РОП". Ее адвокат заявил о том, что она вернула 920 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокаты Муктаровой еще на первом заседании ходатайствовали о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, которое бы ускорило рассмотрение дела. Однако, сегодня они заявили, что прокурор отказал защите в этом.

"Было озвучено, что мы должны погасить сначала ущерб. Мы погасили данный ущерб, не только в интересах Муктаровой, но и долг Коротенко по данному эпизоду - ущерб был погашен дочерью Муктаровой. И в связи с погашением ущерба мы ходатайствуем повторно (о заключении сделки – прим. ред.)", - заявила адвокат Муктаровой.

Судья проверил документы о погашении ущерба и зачитал сумму - 920,5 млн тенге. В ТОО "Оператор РОП" подтвердили, что деньги поступили им на счет.

Адвокаты на суде сообщили, что Муктарова получала эти деньги в качестве дивидендов и была уверена в законности их получения.

Дело ТОО "Оператор РОП"

В июле в суде Астаны уже вынесли приговоры другим фигурантам дела "Оператор РОП" – руководителям ТОО и экс-вице министру экологии, который проходил по делу в качестве пособника - все они получили наказание в виде лишения свободы от 1 года до 7-ми лет.

При вынесении приговора судья сообщил и о роли в деле Муктаровой, которая на тот момент находилась в розыске - по словам судьи, вместе с одним из руководителей она совершила хищения из бюджета в 920 млн тенге, деньги оформили в виде дивидендов.

После поимки Муктаровой в Дубае совместно с Интерполом и экстрадиции ее в Казахстан суд Астаны начал по ней отдельное рассмотрение дела:

– по статье 28 части 3 УК РК – создание преступной группы либо руководство ею,

– по статье 189 части 4 пункта 2 УК РК – присвоение или растрата чужого имущества.

Согласно ходатайству адвоката Мукановой, съемка фото и видео на процессе по ее делу запрещена.

В суде сторона защиты Муктаровой заявила о ее готовности заключить процессуальное соглашение и погасить нанесенный ущерб. Судья предоставил время сторонам для переговоров и назначил следующее заседание на 27 октября.

Напомним, ранее депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева.

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований.

В Генпрокуратуре позже заявили, что Алия Назарбаева не допрашивалась по делу "Оператора РОП".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2043728-ekstradirovannaya-iz-dubay-eks-uchreditel-operator-rop-vernula-920-mln-tenge/

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