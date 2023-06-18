Задержан мужчина, захвативший заложников в банке Астаны

Люди у здания банка в Астане. Кадр из видео: t.me/nehabar

Силовики штурмом взяли здание Kaspi банка, в котором находился вооруженный мужчина и его заложники. Его удалось задержать. Всех заложников освободили.

Силовики начали штурмовать здание Kaspi банка в котором находится вооруженный мужчина и его заложники.

По данным полиции, всех заложников удалось освободить. Никто не пострадал, пишет журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале.

Сообщается, что мужчину, захватившего отделение банка задержала полиция. Его вывели из здания.

Позже в соцсетях появилась информация о том, что некоторых заложников увезли на скорой.

По данным корреспондента NUR.KZ, с места происшествия уже уехали три бронемашины, сейчас в зоне работают только полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025285-zahvat-zalozhnikov-v-astane-nachalsya-shturm-zdaniya/