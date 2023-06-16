Уголовное дело завели в отношении Торегали Тореали

Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Задержанный казахстанский певец Торегали Тореали в настоящее время находится под арестом, также в отношении него завели уголовное дело, сообщается в новостном Telegram-канале МВД.

По информации ДП Алматы, в настоящее время задержанный содержится в спецприемнике для административно арестованных. Ранее соответствующее решение вынес СМАС Алматы.

Подчеркивается, согласно медицинскому обследованию, показаний для освобождения его от административного ареста нет.

Помимо этого, в отношении него также зарегистрировано уголовное дело по признакам уголовного правонарушения по статье 378 УК РК "Оскорбление представителя власти".

Производство по указанному уголовному делу осуществляет управление дознания ДП Алматы.

Задержание Торегали Тореали

14 июня стало известно о задержании Торегали Тореали в наркотическом опьянении в Алматы.

Исполнителя арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

О нашумевшем инциденте с коллегой по сцене высказалась певица Молдир Ауелбекова. А младшая сестра Торегали Тореали заступилась за брата.

Адвокат Торегали Тореали Тлеужан Кишкенебаев рассказал, что в момент задержания артиста с ним в машине была беременная жена. Он также отметил, что они не согласны с решением суда и подали апелляцию. Он также заявил, что Торегали был задержан по дороге в аэропорт. Он собирался лететь к больной дочери в Кызылорду.

Отметим, согласно статье 378 УК РК, оскорбление представителя власти при исполнении им своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до восьмидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмидесяти часов, либо арестом на срок до двадцати суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025147-ugolovnoe-delo-zaveli-v-otnoshenii-toregali-toreali/