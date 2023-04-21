Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину в суде

Гульмира Сатыбалды. Кадр из видео: КТК

В суде Астаны Гульмира Сатыбалды заявила, что частично признает вину – ранее она заключила медиативное соглашение с потерпевшей, но отказалась признаться в похищении, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что подсудимая Сатыбалды все так же отказалась признать предъявляемое ей похищение Айгуль Мекешевой – своей подчиненной, которую она, по мнению обвинения, привлекла к схеме завладения ТОО "Maxi Bottlers", записав на Мекешеву акции компании и пообещав ей долю в 5%.

"Я частично признаю вину, но по 125-й статье (пункт 1 части 2 статьи 125 УК РК "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору" – прим. ред.) я вину не признаю. По похищению не признаю.

Как я могла сказать, чтобы в мой дом ее привезли, если я ее похитила? Это нелогично же. Там еще самоуправство есть (обвинение в самоуправстве по части 3 статьи 389 УК РК – прим. ред.). По самоуправству, по 5%, признаю – я обещала ей 5% и свои обещания не исполнила", – заявила Сатыбалды.

Напомним, что ранее потерпевшая Айгуль Мекешева согласилась подписать с Гульмирой Сатыбалды медиативное соглашение, по которому она отказывается от иска при получении доли акций компании.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Напомним, что задержание бывшей супруги Кайрата Сатыбалды Гульмиры произошло 16 марта 2022 года – Антикор начал расследование в отношении обоих бывших супругов по факту рейдерского захвата бизнеса.

Позже в Антикоре сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды 747 млн тенге, заплаченных за невыполненные строительно-монтажные работы, а также хищении денег для ремонта объектов зимней Универсиады.

В 2022 году стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года, дошли не все обвинения. Прокурор заявил, что Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной.

Позже стало известно, что суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2017784-gulmira-satybaldy-chastichno-priznala-svoyu-vinu-v-sude/