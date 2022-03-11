Экс-главу "Оператор РОП" заподозрили в хищении 20 млрд тенге

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Начато досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП". Об этом сообщает официальный Telegram-канал Антикоррупционной службы РК.

Как сообщили в ведомстве, экс-главу компании подозревают в хищении 20 млрд тенге, принадлежащих предприятию, в период с 2016 по 2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.

Бывший генеральный директор ТОО "Оператор РОП" с санкции суда заключена под стражу, сообщили в Антикоре.

Ранее по подозрению в совершении коррупционного преступления были задержаны вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев. В конце января суд санкционировал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Расследование по делу продолжается.

Напомним, в начале января, выступая в мажилисе, Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа компании "Оператор РОП" "вызывает много вопросов", а функции оператора по утильсбору должна выполнять госорганизация.

Позже правительство приняло постановление, которым деятельность компании "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами была прекращена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960174-eks-glavu-operator-rop-zapodozrili-v-hischenii-20-mlrd-tenge/