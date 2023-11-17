Экс-учредителя "Оператора РОП" освободили из-под стражи

В Астане вынесли приговор обвиняемой по делу о хищениях средств "Оператор РОП" Шнар Муктаровой. Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде 7 лет условного срока, передает NUR.KZ.

В последнем слове сегодня подсудимая признала вину и раскаялась в совершенном. Она отметила, что не знала тонкостей законодательства.

"Будучи уверенной в законности проведенных процедур, я согласилась подписать ряд документов. В 2017-2018 годах я получила дивиденды на сумму 920,5 млн на свой расчетный счет ТОО, где являлась учредителем", - сообщила Муктарова.

Она отметила, что в 2021-2022 годы выехала в ОАЭ на операцию и не знала об уголовном деле. Средства, говорит Муктарова, она не тратила, а сразу вернула обратно.

"Уже после задержания я полностью с делами ознакомилась, мною было принято решение о возмещении полученных дивидендов. Поскольку их получение противоречит экологическому законодательству РК. Их я никуда не тратила и сразу вернула. Учитывая возмещение ущерба и мое искреннее раскаяние, тяжелое семейное положение, прошу суд не лишать свободы", - сообщила она.

Судья по делу признал Муктарову виновной в совершении преступления по части 3 статьи 28 и пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК, и назначил наказание в виде лишения свободны сроком на 7 лет с отбыванием в УИС средней безопасности, однако постановил наказание считать условным. Также ей запрещено занимать руководящие должности в коммерческих организациях в течение 10 лет.

Меру пресечения ей изменили на подписку о невыезде. Судья постановил освободить ее из-под стражи в зале суда.

"Проведя судебное следствие, суд пришел к выводу, что вина Муктаровой полностью доказана в растрате вверенного имущества в особо крупном размере. При назначении суд учел полное признание вины, раскаяние в содеянном, первую судимость и полное возмещение ущерба, отсутствие отягчающих обстоятельств. Суд пришел к выводу о возможности назначения условного срока", - сообщил судья Ибрагим Алькенов.

Так как преступление совершено до 2018 года, когда конфискация имущества по аналогичным преступлениям не применялась, эта мера в отношении Муктаровой не была применена, отметил он. Арест с имущества снят.

На процессуальные издержки с осужденной взыскано 2 365 376 тенге.

Приговор стороны смогут обжаловать в течение 15 дней

Дело ТОО "Оператор РОП"

Напомним, ранее прокурор запрашивал для Муктаровой условный срок - 7 лет.

В июле в суде Астаны вынесли приговоры другим фигурантам дела "Оператор РОП" - руководителям ТОО и экс-вице министру экологии, который проходил по делу в качестве пособника.

Все они получили наказание в виде лишения свободы от 1 года до 7 лет.

При вынесении приговора судья сообщил и о роли Шнар Муктаровой в этом деле, которая на тот момент находилась в розыске. По словам судьи, вместе с одним из руководителей она совершила хищения из бюджета в 920 млн тенге, деньги оформили в виде дивидендов.

После поимки Муктаровой в Дубае совместно с Интерполом и экстрадиции ее в Казахстан суд Астаны начал по ней отдельное рассмотрение дела.

Адвокаты Муктаровой заявили, что она вернула все дивиденды на сумму более 920 млн тенге. Тогда прокурор рассказал, как, по мнению обвинения, Муктарова могла совершать хищения в ТОО "Оператор РОП".

Кроме того, ранее депутат мажилиса, ссылаясь на показания в суде свидетелей по делу "Оператора РОП", публично заявил, что конечным бенефициаром денег, полученных коррупционным путем, была Алия Назарбаева.

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев заявил, что решение в отношении Алии Назарбаевой по данному делу может принять Антикор, МВД или Служба экономических расследований. В Генпрокуратуре позже заявили, что Алия Назарбаева по делу "Оператора РОП" не допрашивалась.