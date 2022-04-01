Задержан бывший управляющий директор ТОО "Оператор РОП"

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 1 апреля, стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". Его подозревают в хищении свыше 13 млрд тенге. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АПК РК.

Как указали в Антикоре, хищения совершались путем установления завышенной стоимости утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.

Деньги, по версии АПК, незаконно перечислялись в ТОО "RecyclingCompany".

Тем самым государству в лице АО "Жасыл Даму" (правопреемник ТОО "Оператор РОП") был причинен ущерб в особо крупном размере.

Преступные действия, по данным Антикора, совершались в период с 2016 по 2019 годы совместно с другими работниками ТОО "Оператор РОП".

С санкции суда подозреваемого заключили под стражу. Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом.

Иную информацию по делу в АПК не сообщили, сославшись на статью 201 УПК РК.

Напомним, что в начале января Касым-Жомарт Токаев заявил, что деятельность ТОО "Оператор РОП" "вызывает много вопросов". 19 января работа компании была прекращена, вместо нее вопросами утильсбора стал заниматься новый государственный оператор.

В конце января были задержаны вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев. Вскоре после этого стало известно об их аресте на 2 месяца.

Кроме того, в начале марта экс-главу ТОО "Оператор РОП" заподозрили в хищении 20 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963190-zaderzhan-byvshiy-upravlyayuschiy-direktor-too-operator-rop/