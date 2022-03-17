Задержана бывшая жена Кайрата Сатыбалдыулы

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Задержана бывшая супруга Кайрата Сатыбалдыулы, об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по противодействию коррупции.

"Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы, его бывшей супруги Гульмиры Сатыбалды и других лиц по факту рейдерского захвата бизнеса.

16 марта текущего года Г. Сатыбалды задержана в порядке ст.128 УПК РК и водворена в ИВС города Нур-Султан", - говорится в официальном сообщении антикора.

В АПК добавили, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, 13 марта Антикоррупционной службой был задержан Кайрат Сатыбалдыулы по делу о хищениях средств "Казахтелекома". В настоящее время проверяется причастность Сатыбалдыулы к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961339-zaderzhana-zhena-kayrata-satybaldyuly/