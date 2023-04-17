Суд над Арыстанбеком Мухамедиулы начался в Астане

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: nmrk.kz

В Астане начался суд над бывшим министром культуры Арыстанбеком Мухамедиулы. Заседание проходит в онлайн-режиме, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в суде, из-за погодных условий подсудимый участвует в заседании в онлайн-режиме, но в последующем будет принимать участие в суде офлайн. Кроме того, часть участников процесса также находится на онлайн-связи, другая часть - в зале суда.

Сам Мухамедиулы отметил, что "с большим уважением относится к суду Казахстана".

Помимо экс-министра на скамье подсудимых еще три человека – Алмаз Нуразхан, Азамат Кошенов и Айым Садвакасова.

На процессе адвокат Мухамедиулы ходатайствовал прекратить уголовное дело в отношении его подзащитного.

«Он в свою собственность не обратил ни одного тенге, другие участники говорят «мы не совершали хищение», перед вами стоит задача установить истину. В действиях Мухамедиулы нет объективных признаков состава преступления. Чтобы растратить, он должен присвоить, а он не присваивал, не растрачивал и ущерба не причинял», - заявил адвокат.

Мухамедиулы не причастен, считает защитник.

Также адвокат попросил перевести его на домашний арест из-за состояния здоровья и «полной его непричастности».

Еще одна адвокат подсудимого просит перенести заседание, чтобы все участники могли присутствовать офлайн.

Дело Мухамедиулы

О возбуждении уголовного дела в отношении руководства Нацмузея стало известно в мае прошлого года. Тогда в Антикоре сообщали, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о госзакупках.

В тот же день стало известно, что экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья.

В конце мая экс-министра задержали и поместили под стражу на два месяца. Позже Мухамедиулы несколько раз продлевали срок ареста.

В конце августа 2022 года Антикоррупционная служба озвучила новые подробности по делу Мухамедиулы. Как рассказали в ведомстве, расследование ведется по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проведение международной выставки, оцифровку национальной киноколлекции и 3D-сканирование сакральных объектов Казахстана.

Предварительная сумма ущерба государству, по данным Антикора, составила порядка 7 млрд тенге.

24 января 2023 года Антикор сообщил об аресте бывшего заместителя Мухамедиулы Алмаза Нуразхана. Он также проходит подозреваемым по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на проведение выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".

Напомним, что Арыстанбек Мухамедиулы возглавлял Министерство культуры и спорта с 2014 по 2019 год. Позже политик стал директором Национального музея РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2016996-sud-nad-arystanbekom-muhamediuly-nachalsya-v-astane/