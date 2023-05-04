Гульмире Сатыбалды вынесли приговор в Астане

Гульмира Сатыбалды. Кадр из видео: КТК

В столичном суде вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды – ранее ее обвинили в самоуправстве и похищении человека, передает корреспондент NUR.KZ.

Суд постановил признать Гульмиру Сатыбалды виновной в совершении правонарушения по статье 389 части 4 УК РК "Самоуправство" и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Ее также признали виновной в похищении человека, по этой статье Сатыбалды приговорена к 7 годам лишения свободы.

"На основании статьи 58 части 3 УК РК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Сатыбалды Гульмире наказание в виде 7 лет лишения свободы", - сообщили в суде.

На основании статьи 49 УК РК внести представление президенту о лишении Сатыбалды государственной награды – ордена "Курмет".

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалды Гульмиру задержали в марте 2022 года.

Тогда в Антикоре сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе текущего года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

До оглашения приговора Сатыбалды произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019261-gulmire-satybaldy-vynesli-prigovor-v-sude-astany/