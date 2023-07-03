Дело "Оператора РОП": главе ТОО и бывшему вице-министру экологии вынесли приговор

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане вынесли приговор по делу ТОО "Оператор РОП" – были осуждены бывшие руководители компании, а также экс-глава Минэкологии, сообщается на официальной странице столичного суда в Facebook.

Приговор вынесли в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

"Судом установлено, что трое руководителей "Оператора РОП" поочередно, начиная с 2016 года, при пособничестве вице-министра экологии (ранее председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК), неоднократно совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

Хищение совершено путем необоснованных оплат услуг аффилированной кампании по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств по завышенной стоимости. Общая сумма причиненного ущерба 26,8 млрд тенге", – сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Также в суде добавили, что бывший вице-министр экологии незаконно подписал приказ о расширении обязательств производителей и импортеров кабельно-проводниковой продукции – ущерб от этих действий оценен в 325 млн тенге.

"В этот же период руководители ТОО "Оператор РОП" при пособничестве экс-вице-министра, покушались похитить 180 млрд тенге, находящиеся на счету ТОО. Хищение осужденные планировали совершить при строительстве аффилированной компанией 6 мусоросжигающих заводов в Казахстане.

Финансирование строительства осужденные необоснованно включили в мероприятия по реализации Инвестиционной политики на 2022 год.

Также руководитель К. и учредитель М. (в розыске) ТОО, используя управленческие функции в коммерческой организации, злоупотребляя полномочиями, под видом получения дивидендов совершили хищение бюджетных средств в размере 920 млн тенге", – ометили в суде.

Приговор суда

Решением суда казахстанка, занимавшая пост директора ТОО "Оператор РОП" с 2016 по 2019 год, осуждена на 7 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 10 лет.

Второй обвиняемый, руководивший ТОО с 2019 по 2022 год, осужден на 7 лет лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком 10 лет.

Финансовый директор получил 1 год лишения свободы с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях на 5 лет.

Бывший вице-министр осужден на 7 лет лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигоссекторе.

В доход государства конфисковано движимое и недвижимое имущество осужденных, добытое преступным путем. На имя президента направлено представление о лишении осужденных госнаград.

Дело "Оператора РОП"

Напомним, в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.

Отмечалось, что основными направлениями деятельности ТОО "Оператор РОП" были организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП.

19 января работа "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане была прекращена, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей было передано государственной организации – АО "Жасыл даму".

В том же месяце были задержаны бывший замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев – их задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Вскоре началось расследование в отношении экс-гендиректора "Оператора РОП" – правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.

1 апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" хотели похитить 180 млрд тенге.

Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" объявили в розыск, ее подозревают в присвоении 920 млн тенге.

6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу "Оператора РОП" – адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027361-rukovoditeley-operator-rop-i-byvshego-vitse-ministra-ekologii-osudili-v-astane/