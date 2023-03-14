Похищение человека и самоуправство: бывшей жене Сатыбалды озвучили обвинение в суде

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане сегодня начато главное судебное разбирательство по делу бывшей жены Кайрата Сатыбалды - Гульмиры Сатыбалды. Прокурор рассказал, в чем обвиняют подсудимую, передает корреспондент NUR.KZ.

Сторона обвинения сообщила, что Гульмира Сатабылды предъявляются обвинения в следующих преступлениях:

статья 389 части 3 УК РК – самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору,

часть 3 статьи 28 и пункт 1 части 2 статьи 125 – организация похищения человека, совершенная группой лиц по предварительному сговору.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Гульмира Сатыбалды была задержана около года назад по подозрению в рейдерском захвате. В Антикоре сообщали, что начато досудебное расследование в отношении нее, ее бывшего мужа - Кайрата Сатыбалдыулы, а также других лиц.

В конце марта прошлого года выяснилось, что Сатыбалды вместе с другими должностными лицами подозревают в хищении 747 млн тенге.

Позже, в апреле, выяснилось, что речь идет о хищении средств, которые были предназначены для ремонта объектов Универсиады.

Осенью прошлого года стало известно о новых обвинениях в отношении Сатыбалды - фигурантов дела подозревают в похищении человека.

В конце 2022 года досудебное расследование было завершено, отмечали в Аниткоре.

В январе текущего года начато судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды.

На днях выяснились новые подробности по делу - прокурор заявил, что обвиняемая пыталась пересечь границу Казахстана, также стало известно, что суд отказал Гульмире Сатыбалды в домашнем аресте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012802-pohischenie-cheloveka-i-samoupravstvo-byvshey-zhene-satybaldy-ozvuchili-obvinenie-v-sude/