Похищение человека и самоуправство: бывшей жене Сатыбалды озвучили обвинение в суде
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В Астане сегодня начато главное судебное разбирательство по делу бывшей жены Кайрата Сатыбалды - Гульмиры Сатыбалды. Прокурор рассказал, в чем обвиняют подсудимую, передает корреспондент NUR.KZ.
Сторона обвинения сообщила, что Гульмира Сатабылды предъявляются обвинения в следующих преступлениях:
- статья 389 части 3 УК РК – самоуправство, причинившее существенный вред правам или законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения либо группой лиц по предварительному сговору,
- часть 3 статьи 28 и пункт 1 части 2 статьи 125 – организация похищения человека, совершенная группой лиц по предварительному сговору.
Дело Гульмиры Сатыбалды
Гульмира Сатыбалды была задержана около года назад по подозрению в рейдерском захвате. В Антикоре сообщали, что начато досудебное расследование в отношении нее, ее бывшего мужа - Кайрата Сатыбалдыулы, а также других лиц.
В конце марта прошлого года выяснилось, что Сатыбалды вместе с другими должностными лицами подозревают в хищении 747 млн тенге.
Позже, в апреле, выяснилось, что речь идет о хищении средств, которые были предназначены для ремонта объектов Универсиады.
Осенью прошлого года стало известно о новых обвинениях в отношении Сатыбалды - фигурантов дела подозревают в похищении человека.
В конце 2022 года досудебное расследование было завершено, отмечали в Аниткоре.
В январе текущего года начато судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды.
На днях выяснились новые подробности по делу - прокурор заявил, что обвиняемая пыталась пересечь границу Казахстана, также стало известно, что суд отказал Гульмире Сатыбалды в домашнем аресте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012802-pohischenie-cheloveka-i-samoupravstvo-byvshey-zhene-satybaldy-ozvuchili-obvinenie-v-sude/