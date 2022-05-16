Антикор заподозрил руководство Нацмузея в хищении бюджетных средств

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Досудебное расследование в отношении должностных лиц РГКП "Национальный музей Республики Казахстан" Министерства культуры и спорта РК по признакам хищения бюджетных средств проводится сотрудниками Антикоррупционной службы по городу Нур-Султан, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", – подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что общая сумма договора составила 1,2 млрд тенге.

С санкции следственного суда в настоящее время проводятся обыски, а также допросы свидетелей и другие следственные действия, добавили в Антикоре.

Окончательное решение по делу будет принято по результатам выполнения требований уголовно-процессуального законодательства.

Отмечается, что иная информация в интересах следствия не разглашается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969520-antikor-zapodozril-rukovodstvo-natsmuzeya-v-hischenii-byudzhetnyh-sredstv/