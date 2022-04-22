В чем подозревают Кайрата Кудайбергена, объяснили в прокуратуре Алматы

Кайрат Кудайберген. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В прокуратуре Алматы прокомментировали задержание депутата маслихата города Кайрата Кудайбергена. Комментарий ведомства появился на официальном сайте прокуратуры южной столицы.

"21 апреля 2022 года межведомственной следственно-оперативной группой под руководством специальных прокуроров Генеральной прокуратуры по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках задержан Кудайберген Кайрат Кудайбергенулы 1983 года рождения.

Задержанный водворен в ИВС Департамента полиции Алматы.

Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки.

После чего собранная Кудайбергеном и Джумагельдиевым группа вышла на площадь, где попыталась объединить митингующих вокруг Джумагельдиева, организовать на площади оперативный штаб и выдвинуть единые требования перед властью.

Данная противозаконная акция, организованная Кудайбергеном и Джумагельдиевым, переросла в массовую драку с причинением насилия и телесных повреждений различной тяжести.

Организация и участие Кудайбергеном в массовых беспорядках подтверждается видеозаписями, изъятыми в гостинице "Казахстан", в сотовых телефонах задержанных участников группы Джумагельдиева, показаниями очевидцев", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, о задержании депутата маслихата, бизнесмена и блогера Кайрата Кудайбергена стало известно сегодня.

Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, был арестован в начале января. В марте ему продлили срок ареста еще на два месяца.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали, что Джумагельдиев проходит подозреваемым по двум статьям - 272 УК РК "Массовые беспорядки" и 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966276-v-chem-podozrevayut-kayrata-kudaybergena-obyasnili-v-prokurature/