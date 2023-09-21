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Суд по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена будет проходить в закрытом режиме

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Арман Джумагельдиев
Арман Джумагельдиев. Фото: instagram.com/armandzhumageldiev

Судебный процесс по делу Дикого Армана и Кайрата Кудайбергена по делу о январских событиях будет проходить в закрытом режиме, передает корреспондент NUR.KZ.

Такое решение вынес судья СМУС Асхат Аширбеков.

Ранее ходатайство о закрытии процесса подавали потерпевшие, которые выразили опасение за жизнь и безопасность свою и своих родственников.

Кроме того, суд отказал в переводе на домашний арест Кайрата Кудайбергена, Армана Джумагельдиева и ряда других подсудимых.

Также он отказал в возврате дела прокурору, сославшись на необоснованность доводов защиты.

Помимо этого, защитники заявляли ходатайство о переводе Джумагельдиева и Усенова в СИЗО-72 из СИЗО ДКНБ, однако в этом им было отказано.

Между тем, по информации, представленной на официальном Facebook-аккаунте алматинских судов, всего на скамье подсудимых находятся 45 человек.

Им предъявлено обвинение в превышении власти или должностных полномочий (статья 362 УК), создании, руководстве и участии в организованной преступной группе (ст.262 УК), грабеже (статья 191 УК), незаконном лишении свободы (статья 126 УК), организации и участии в массовых беспорядках в январе 2022 года (статья 272 УК), бандитизме (статья 268 УК).

"В ходе слушаний суду заявлено свыше ста ходатайств от участников процесса, в том числе об изменении и отмене мер пресечения подсудимым, о возврате и прекращении уголовного дела, о признании близких родственников защитниками.

Также 10 потерпевших, один свидетель и один подсудимый по делу ходатайствовали перед судом о проведении процесса в закрытом формате. Они заявили об опасении за свою жизнь и безопасность своих семей и близких", говорится в сообщении.

Отмечается, что главное судебное разбирательство назначено на 6 октября.

Напомним, ранее потерпевшие по делу Дикого Армана о январских событиях заявили об угрозе их жизни и безопасности их семей со стороны подсудимых.

Дело Кайрата Кудайбергена

Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля 2022 года. В прокуратуре заявили, что его подозревают в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – сообщали правоохранители.

Сам подозреваемый позже заявлял о своей невиновности.

С момента задержания Кудайбергену неоднократно продлевали срок ареста.

20 июля Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

2 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии для участников январских беспорядков. Тем не менее в Генпрокуратуре заявили, что Кудайберген и Джумагельдиев не попадут под амнистию.

23 августа 2023 года Кудайбергену снова продлили арест.

Дело Дикого Армана

Джумагельдиев проходит подозреваемым по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что задержанный также по делу о январских событиях бизнесмен и депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

А в январе этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, как координировались действия Дикого Армана во время беспорядков в Алматы и кто ему помогал.

В прошлом месяце же в МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствия, является Джумагельдиев.

Джумагельдиеву продлили арест 9 августа 2023 года.

На прошлой неделе в Алматы начался судебный процесс по делу Армана Джумагельдиева, известного как "Дикий Арман", и экс-депутата маслихата южной столицы Кайрата Кудайбергена.

Как проходило заседание, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037577-sud-po-delu-dikogo-armana-i-kayrata-kudaybergena-budet-prohodit-v-zakrytom-rezhime/

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