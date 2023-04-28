Серику Кудебаеву вынесли приговор
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Сегодня в Талдыкоргане завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника ДП Алматинской области, генерал-майора Серика Кудебаева. Вынесен приговор, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.
Экс-начальнику ДП Алматинской области было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: 362 (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 146 (Пытки).
В итоге он был признан виновным и проговорен к 10 годам лишения свободы.
"Признать Кудебаева виновным по ч.4 ст.362 УК РК и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных и государственных органах сроком на 10 лет.
По п.1 ч.2 ст.146 УК РК назначить 4 года лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных и государственных органах сроком на три года.
По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания Кудебаеву окончательно назначить 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных и государственных органах сроком на 10 лет", - огласил приговор судья.
Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности.
Напомним, ранее Серик Кудебаев выступил с последним словом и заявил о своей невиновности.
Накануне стало известно, что сбежавшего в Турцию генерал-майора задержали и доставили в Казахстан.
Также в Сети появилась фотография бывшего высокопоставленного полицейского в наручниках в сопровождении двух сотрудников КНБ.
О том, что экс-начальника ДП Алматинской области признали подозреваемым по делу о январских событиях, сообщалось в мае 2022 года.
В январе текущего года в Талдыкоргане начался суд. Гособвинитель запросил для Серика Кудебаева 9 лет лишения свободы.
Позже появилась информация, что подсудимый попал в больницу. Процесс несколько раз откладывали, а затем было вынесено постановление о его принудительном приводе.
Очередное заседание должно было состояться 3 апреля. Однако генерала снова не увидели в суде. Тогда он был объявлен в международный розыск. По имеющейся у суда информации, 23 марта Серик Кудебаев пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018678-seriku-kudebaevu-vynesli-prigovor/