Серику Кудебаеву вынесли приговор

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ

Сегодня в Талдыкоргане завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника ДП Алматинской области, генерал-майора Серика Кудебаева. Вынесен приговор, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Экс-начальнику ДП Алматинской области было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: 362 (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 146 (Пытки).

В итоге он был признан виновным и проговорен к 10 годам лишения свободы.

"Признать Кудебаева виновным по ч.4 ст.362 УК РК и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных и государственных органах сроком на 10 лет.

По п.1 ч.2 ст.146 УК РК назначить 4 года лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных и государственных органах сроком на три года.

По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказания Кудебаеву окончательно назначить 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных и государственных органах сроком на 10 лет", - огласил приговор судья.

Отбывать наказание он будет в колонии средней безопасности.

Напомним, ранее Серик Кудебаев выступил с последним словом и заявил о своей невиновности.

Накануне стало известно, что сбежавшего в Турцию генерал-майора задержали и доставили в Казахстан.

Также в Сети появилась фотография бывшего высокопоставленного полицейского в наручниках в сопровождении двух сотрудников КНБ.

О том, что экс-начальника ДП Алматинской области признали подозреваемым по делу о январских событиях, сообщалось в мае 2022 года.

В январе текущего года в Талдыкоргане начался суд. Гособвинитель запросил для Серика Кудебаева 9 лет лишения свободы.

Позже появилась информация, что подсудимый попал в больницу. Процесс несколько раз откладывали, а затем было вынесено постановление о его принудительном приводе.

Очередное заседание должно было состояться 3 апреля. Однако генерала снова не увидели в суде. Тогда он был объявлен в международный розыск. По имеющейся у суда информации, 23 марта Серик Кудебаев пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018678-seriku-kudebaevu-vynesli-prigovor/