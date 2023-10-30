Кормил памперсами: студенту-медику вынесли приговор за истязательства пациентов в Астане

Студента-медика, обвиняемого в истязательствах пожилых пациентов хосписа и ребенка с аутизмом, осудили в Астане. Его приговорили к 4 годам 8 месяцам лишения свободы, передает корреспондент NUR.KZ.

Обвиняемого суд признал виновным по пунктам 1, 2 части 2 статьи 110 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 8 месяцев в УИС средней безопасности.

Судья отметил, что вина подсудимого доказана его признательными показаниями, показаниями свидетелей и потерпевших, видеозаписями с телефона подсудимого, заключением экспертиз.

Смягчающим обстоятельством по делу стало признание вины и чистосердечное признание обвиняемого. Отягчающие обстоятельства отсутствуют, сообщил судья.

"Суд посчитал что в целях восстановления социальной справедливости нужно назначить наказание в виде лишения свободы", - заявил он.

Также с осужденного взыскан моральный вред в пользу потерпевших в размере 2 млн тенге каждому.

Находящегося под домашним арестом осужденного суд постановил взять под стражу в зале суда.

Напомним, в конце июня этого года сообщалось, что 22-летнего студента из Астаны подозревают в истязаниях пожилых больных в хосписе и детей с аутизмом в центре реабилитации.

Ранее одна из потерпевших заявляла, что ее маму подсудимый кормил памперсами и бил. Другая женщина рассказала, что подсудимый тыкал пальцем в ягодицы и давал команды. Третий представитель потерпевшего заявила, что ее отца обвиняемый заставлял есть хлеб и ударял по голове.

Также сообщалось, что из хосписа студента уволили после того, как у пациентов стали замечать синяки. Однако он нашел работу в реабилитационном центре для детей с аутизмом.

Ранее прокурор запросила 4 лет 8 месяцев лишения свободы для подсудимого во время прений на судебном процессе.