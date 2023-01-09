Вложил 260 млн тенге: потерпевшие по делу о финпирамиде с участием вайнеров выступили в суде в Алматы

Денежные купюры. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы продолжается судебный процесс по делу о финансовой пирамиде "Mudarabah Capital". Обвиняемыми по делу проходят, в том числе, вайнеры Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов. Сегодня в суде выступили некоторые потерпевшие, передает корреспондент NUR.KZ.

Один из потерпевших Тимур Оспанов сообщил, что вложил в компанию 15 млн тенге.

"Мы заключили договор с Astex.kz через Mudarabah, я вложил сначала 10 млн тенге, потом еще 5 млн тенге по дополнительному соглашению. Два месяца я получал дивиденды, но с января 2021 года начались задержки. В апреле нас оповестили, что возбуждено уголовное дело, где истцом стала "Mudarabah Capital", они подали иск на "Astex.kz". Потом начался досудебный процесс", – сообщил потерпевший по делу.

Он также отметил, что в общей сложности получил порядка 1,7 млн тенге в качестве дивидендов, по 850 тысяч тенге в месяц.

"Как и многие, я узнал из социальных сетей, ранее тоже слышал о братьях Курмангалиевых, которые занимались привлечением инвестицией и обучением для участия в тендерах. Когда появилась Mudarabah, я решил вложить", – говорит Оспанов.

Он рассказал, что договор заключался на три месяца с возможностью дальнейшего продления. Потерпевший признался, что лично не был знаком с учредителями, но бывал в офисе компании и встречался с сотрудниками. Рекламные ролики, по его словам, он увидел позже.

"Все разговоры были о том, что это – вклад в тендеры. Тут есть компания-агент, которая выступает как посредник. Что там религиозные и медийные люди. Потому я решил вложиться", – заявил Тимур Оспанов.

Он также подчеркнул, что инициатором заявления на Astex.kz был Руслан Бурканов, директор Mudarabah Capital.

Еще один потерпевший Сардор Хакимов вложил в общей сложности 8 млн тенге - сначала 5 млн тенге, затем еще 3 млн. В качестве дивидендов он смог вернуть порядка 2 млн тенге, получая сначала по 380, а затем по 600 тысяч тенге в месяц.

"Я увидел видеоролик в Instagram, Азима Саидбаева я знал до этого. Спросил, как и что, подумал, пришел и вложился. Договор заключал, было обговорено, что в компанию Astex.kz будут эти деньги падать и они будут инвестировать в тендеры", – заявил Хакимов.

Другой потерпевший Канат Несипбеков рассказал, что вложил в общей сумме порядка 260 млн тенге. Изначально он назвал сумму в 330 млн тенге, но затем, отвечая на уточняющие вопросы судьи, пересчитал вложенные средства и назвал цифру в 260 млн. К тому же, часть из них, по его словам, удалось вернуть дивидендами, и общий ущерб в итоге составил 180 млн тенге.

Он рассказал, что друг познакомил его с Алмасом Курмангалиевым и еще одним человеком.

"Мне сказали, что компания участвует в тендерах. Этот факт я проверил на портале - действительно, они участвовали, выигрывали и отрабатывали. Тот факт, что Алмас сказал, что он занимается инвестициями, а его брат – тендерами.

Я начал вкладывать, приехал в офис к Алмасу и там наличными передал деньги, заключили договор. Вся сделка проводилась с Алмасом. Я вкладывал деньги. В какой-то момент получал вознаграждение. Потом еще приносил деньги", – говорит потерпевший.

Каждый раз вкладывались все большие деньги. Между тем, он отметил, что договор заключал с Astex.kz.

"Все договоры, которые хранились у Astex.kz, после ареста Курмангалиева, его брат изымает, проводит аудиты, что-то людям обещает. Сама деятельность Mudarabah – ребята старались как бизнес это развивать. Я близко их знаю. В конце, когда начались трудности, я потребовал от Алмаса, чтобы меня ввели в штат компании, чтобы я видел что происходит.

Но я потом убедился, что люди, которые приходили, вкладывали деньги, потом их начинали требовать. Те договоры, которые мне ранее показывали, только несколько договоров и были в офисе, бурной деятельности не было", - сообщил Несипбеков.

Напомним, что в феврале этого года блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. 20 апреля их взяли под стражу на 10 дней, а затем продлили срок ареста на два месяца. Позже сроки ареста еще несколько раз продлевались. В последний раз это было сделано 21 ноября.

12 декабря этого года стало известно, что дело Мейржана Туребаева и Мейирхана Шерниязова направили в суд.

21 декабря состоялось предварительное заседание суда, во время которого многие адвокаты ходатайствовали о смене меры пресечения для своих подзащитных на более мягкую, а защитник Шерниязова и вовсе заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении своего клиента.

Также в отношении Туребаева 23 декабря судья удовлетворила ходатайство о переводе его под домашний арест.

Сегодня прокурор рассказал о том, в чем обвиняются вайнеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004661-vlozhil-260-mln-tenge-poterpevshie-po-delu-o-finpiramide-s-uchastiem-vaynerov-vystupili-v-sude-v-almaty/