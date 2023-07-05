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Разыскиваемую по делу "Оператора РОП" задержали в ОАЭ

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Муктарова Шнар
Муктарова Шнар. Фото: Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК

Разыскиваемая по делу "Оператора РОП" была задержана в Объединенных Арабских Эмиратах при содействии Интерпола, передает официальный Telegram-канал Антикора.

"Антикоррупционной службой ранее объявлена в международный розыск бывший учредитель ТОО "Оператор РОП" Муктарова Шнар, подозреваемая в хищении в особо крупном размере.

Она задержана в городе Дубай и заключена под стражу уполномоченными органами Объединенных Арабских Эмиратов при содействии Интерпола", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Генеральной прокуратурой Республики Казахстан осуществляется процедура ее экстрадиции.

По информации на сайте Eurojust, экстрадиция – это юридический процесс, позволяющий передать лицо, подозреваемое или осужденное за совершение преступления, из одной юрисдикции в другую.

Между Казахстаном и ОАЭ ратифицировано соглашение о выдаче преступников.

"Стороны обязуются в соответствии с положениями настоящего соглашения выдавать друг другу любое лицо, находящееся на территории одной стороны, которое разыскивается другой стороной за преступление, совершенное в запрашивающей стороне или для приведения приговора в исполнение, предмет которого частично или полностью подпадает под юрисдикцию запрашивающей стороны согласно положений статьи 2 настоящего соглашения, предусматривающих, что преступление в соответствии с законами обеих запрашивающей и запрашиваемой сторон является преступлением, влекущим выдачу", – говорится в документе.

Дело "Оператора РОП"

Напомним, в январе 2022 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что компания ТОО "Оператор РОП" вызывает много вопросов. Он поручил прекратить ее деятельность.

Тогда отмечалось, что основными направлениями деятельности ТОО "Оператор РОП" были организация сбора, транспортировки, переработки и утилизации отходов товаров (продукции), подпадающих под действие РОП.

19 января работа "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане была прекращена, а исполнение функций администрирования расширенных обязательств производителей было передано государственной организации – АО "Жасыл даму".

В том же месяце были задержаны бывший замминистра экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев – их задержали по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Также началось расследование в отношении экс-гендиректора "Оператора РОП" – правоохранители сообщили о возможных хищениях денег путем завышения утильсбора.

В начале апреля прошлого года стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". В Антикоре тогда заявили, что должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП" хотели похитить 180 млрд тенге.

Прошлым летом стало известно, что экс-учредителя ТОО "Оператор РОП" Муктарову Шнар объявили в розыск, ее подозревают в присвоении 920 млн тенге.

6 апреля 2023 года в суде проходили предварительные слушания по делу "Оператора РОП" – адвокат одной из подозреваемых попросила возобновить следствие и допросить учредителя ТОО Алию Назарбаеву.

На этой неделе в Астане вынесли приговор по делу ТОО "Оператор РОП" – были осуждены бывшие руководители компании, а также экс-глава Минэкологии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027645-razyskivaemuyu-po-delu-operatora-rop-zaderzhali-v-oae/

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