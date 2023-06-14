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Торегали Тореали арестовали в Алматы и лишили водительских прав на 7 лет

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Торегали Тореали
Торегали Тореали. Фото: instagram.com/toregalitoreali

Казахстанского певца Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет, об этом сообщается на официальной странице суда Алматы в Facebook.

"В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы рассмотрено административное дело в отношении гражданина А. (настоящая фамилия Торегали Тореали – Алиханов – прим. ред.) по факту управления транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, повлекшее повреждение транспортных средств (статья 608 часть 3 КоАП).

Судом установлено, что 14 июня А., управляя автомобилем в состоянии наркотического опьянения, совершил наезд на патрульный автомобиль. В результате ДТП автомашины получили механические повреждения", – сообщили в суде.   

Отмечается, что в ходе судебного заседания правонарушитель подтвердил изложенные в материалах дела факты и раскаялся.

В итоге суд признал Торегали Тореали виновным и наложил административное взыскание в виде ареста на срок 20 суток, с лишением права управления транспортным средством сроком на семь лет.  

Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, сегодня в соцсетях распространились кадры задержания водителя автомобиля Lexus в Алматы. Очевидцы узнали в задержанном известного казахстанского исполнителя.

Позднее в полиции подтвердили, что Торегали Тореали был задержан за рулем Lexus, будучи в состоянии наркотического опьянения. При этом, как уточняли в полиции, его поведение было неадекватным он был агрессивен, не подчинялся законным требованиям полиции, пытался скрыться с места задержания.

Однако патрульные все же задержали мужчину и сопроводили на медицинское освидетельствование. Экспертиза установила у него наркотическое опьянение, выраженное в употреблении психоактивных веществ. В отношении артиста были составлены протоколы по шести составам правонарушений.

Отметим, что это не первая выходка певца, в результате которой он оказывается в полиции. Так, в конце сентября прошлого года исполнителя обвинили в избиении гида на Кольсайских озерах. На артиста завели уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство", однако позднее он вышел под залог, а после рассказал, что примирился с потерпевшим.

В начале 2021 года Торегали Тореали опубликовал свое фото с убитым на охоте диким животным, за что поплатился осуждением со стороны подписчиков. В Минэкологии публикацию подобных фото посчитали пропагандой насилия над животными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2024805-toregali-toreali-arestovali-na-20-sutok-i-lishili-voditelskih-prav-na-7-let/

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