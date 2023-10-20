Кайрату Боранбаеву изменили наказание и выпустили из колонии

Осужденному ранее на 6 лет Кайрату Боранбаеву смягчили наказание. Теперь он будет находиться под пробационным контролем, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Акмолинской области.

В официальном Facebook-аккаунте суда Акмолинской области сообщается, что суд удовлетворил ходатайство Боранбаева и заменил неотбытую часть наказания на ограничение свободы.

Отмечается, что при замене наказания суд учел следующие обстоятельства:

осужденный отбыл установленную законом 1\3 часть (2 года 4 месяца 5 дней) срока наказания;

виновный полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном;

в период нахождения под стражей характеризовался положительно. Администрация учреждения представила соответствующие документы и поддержала ходатайство.

"В соответствии с решением суда Б. будет находиться под пробационным контролем", – говорится в сообщении суда.

Ранее приговором суда Кайрат Боранбаев за пособничество в растрате госимущества был осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Дело Кайрата Боранбаева

Напомним, бизнесмена Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года – его с группой лиц обвинили в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Суд по делу начался в конце декабря 2022 года. Обвинение заявило, что полученную от хищений долю Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а также купил помещение в Алматы.

Сам Боранбаев вину не признал и заявил, что не понял, в чем его обвиняют.

В марте 2023 года Боранбаева признали виновным – он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом на занятие ряда должностей. Его "сообщники", соучредитель "АзияГазЧунджа" Роман Наханов и бывший зампред правления АО "Qazaq Gaz" Тайыр Жанузак, также получили по 8 лет лишения свободы.

В июле приговор Боранбаеву, Наханову и Жанузаку был отменен, а по делу назначили заседание апелляционной коллегии судей.

Затем в АФМ сообщили, что Боранбаев вернул государству активы на 90 млрд тенге – в их числе нефтяное месторождение, газораспределительная компания, торговые комплексы, гостиницы, фитнес-центры и т.д. Еще 30 млрд тенге он перевел в Фонд поддержки инфраструктуры образования.

Позже прокурор запросил для Боранбаева новый срок – теперь уже 6 лет лишения свободы вместо восьми.

В прокуратуре объясняли, почему запрошенный срок оказался меньше предыдущего отмененного наказания.

Также в прошлую пятницу стало известно, что Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области.

При этом в начале этой недели Кайрат Боранбаев передал государству гостиничный комплекс за 1,4 млрд тенге в Астане.

Позже стало известно, что принадлежавшие ему сеть фитнес-клубов, здание ТРЦ в Алматы, а также ряд других объектов тоже передаются в собственность государства.

Вчера мы писали о том, какие еще активы Боранбаева вернули государству.