Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата

Кайрат Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergen_kairat

Сегодня, 20 июля, состоялась внеочередная XXIII сессия маслихата города Алматы. В ходе сессии согласно поданным заявлениям была произведена ротация 11 депутатов, в числе которых и Кайрат Кудайберген, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"В ходе сессии на основе постановления территориальной избирательной комиссии города Алматы и решений филиалов партий Amanat и "Народная партия Казахстана" была произведена ротация 11 депутатов согласно поданным заявлениям", - говорится в официальном сообщении акимата города Алматы.

Отмечается, что ротация произошла за счет перераспределения мандатов и включения в партийный резерв согласно поданным заявлениям Адильханова М.А., Ибрагимовой Л.Е., Талбидинова Е.З., Сарсенбай К.К., Жудебаева А.А., Зулеева М.М., Булекбаевой Р.Ч., Курманбек А.

Кроме того, партии исключили следующих членов: Кайрата Кудайбергена из партии Amanat и Абылкасимову А.Б и Шапенову А.Т. (по собственному желанию) из "Народной партии Казахстана".

Новые мандаты были представлены следующим депутатам:

Матыжанов Кенжехан Слямжанович – директор Института литературы и искусства им. М.Ауэзова, доктор филологических наук, член партии Amanat. Тайтулеев Толеугали Мухамеджанович – директор Алматинского колледжа энергетики и электронных технологий, член Общественного совета города Алматы, член партии Amanat. Жандай Сана Шайханқызы – директор ТОО "ADANAZ", член партии Amanat. Жумабаев Бакытбек Ашимович – генеральный директор ТОО "Жан-М", вице-президент Казахстанской Федерации хоккея на траве, член партии Amanat. Карагулов Ерулан Серикович – директор КГКП "Алматинский колледж сервисного обслуживания", член партии Amanat. Котенев Артур Эдуардович – директор ТОО "AlmatyEngineering", член партии Amanat. Шамова Арайлым Мәтжанқызы – директор КГУ "Школа-гимназия №201", член партии Amanat. Ерлан Диана Ерлановна – член Общественного совета города Алматы, член Республиканского совета по делам семьи, женщин и защиты прав детей, член партии Amanat. Рамазан Бекбол Батыржанұлы – проректор Казахской автомобильно-дорожной академии имени Л.Б.Гончарова, член Общественного совета города Алматы, член партии Amanat. Султангалиев Тамерлан Мэлсович – председатель Алматинского городского филиала Народной партии Казахстана, член партии "Народная партия Казахстана". Мухамедгалиев Талгат Аблаевич – руководитель Алматинского филиала РОО "Союз защиты прав потребителей и предпринимателей", член партии "Народная партия Казахстана".

Подчеркивается, что по качественному составу количество представителей сферы науки и образования увеличилось вдвое и составило 20%, НПО и СМИ – до 21%. Наряду с этим, новыми депутатами маслихата стали две многодетные матери.

"Система выборов по партийным спискам предусматривает ротацию. Эта процедура широко применяется на практике в развитых странах мира и является ярким примером реализации принципов меритократии и внутрипартийного единства.

Эти принципы дают возможность реализовать себя другим членам партий из резервных списков", – отметили представители акимата.

Так, на данный момент в партийном резерве городского филиала партии Amanat состоят почти 50 человек, в партийном списке филиала "Народной партии Казахстана" – более 10 членов партии.

Напомним, что в конце июня срок ареста Кайрата Кудайбергена продлили до 21 июля. Бывший депутат был задержан в конце апреля по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках, которые происходили в январе текущего года в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1979358-kayrata-kudaybergena-isklyuchili-iz-partii-amanat-i-lishili-deputatskogo-mandata/