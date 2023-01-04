"Это абсурд": Боранбаев заявил в суде, что не признает свою вину

Кайрат Боранбаев. Фото: olympic.kz

Бизнесмен Кайрат Боранбаев, которого сейчас судят в Астане, заявил, что не понимает сущность обвинения и не признает свою вину, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам бизнесмена, ему очень сложно комментировать следствие, потому что доводы и документы стороны защиты не были приняты в работу.

"Мы показываем документы из компании АО "НК "QazaqGaz", контракты, странно, что никто не принял их в работу. Непонятна сущность обвинения. Оно слабое, мы не понимаем, в чем нас обвиняют. Если по заключению специалиста, который не указал, что компания понесла ущерб, что это просто разница в цене, то это абсурд. Я свою вину не признаю", - заявил он.

Экс-главу правления АО "НК "QazaqGaz" Кайрата Боранбаева задержали в марте 2022 года. Его и группу лиц подозревают в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации средств, добытых преступным путем.

Ранее прокурор заявил, что свою долю средств Боранбаев перевел на счет в швейцарском банке, а на часть средств купил помещение в Алматы.

При этом на заседании суда в конце декабря адвокат Боранбаева попросил изменить его подзащитному меру пресечения с содержания под стражей на менее строгую, однако судья отказала ему в этом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2004087-eto-absurd-boranbaev-zayavil-v-sude-chto-ne-priznaet-svoyu-vinu/