Задержаны вице-министр экологии и глава ТОО "Оператор РОП"

Ахметжан Примкулов. Фото: primeminister.kz

В антикоррупционной службе подтвердили задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева. Сообщение опубликовал официальный Telegram-канал Антикора.

"Их подозревают в совершении коррупционных преступлений. Оба водворены в ИВС города Нур-Султан", - говорится в сообщении антикоррупционной службы.

Как сообщается на официальном сайте Минэкологии, Ахметжан Примкулов занимает пост вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан с июня 2019 года. В послужном списке Примкулова работа в Жамбылской областной прокуратуре, в Алматинском городском суде.

Он также занимал должности в Комитете экологического регулирования и контроля государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Минэнерго, в Комитете по контролю в сфере науки и образования МОН.

До назначения на пост вице-министра возглавлял Комитет экологического регулирования и контроля Минэнерго.

Медет Кумаргалиев. Фото: Facebook / Recycle.kz

Согласно информации на официальной Facebook-странице компании "Оператор РОП", Медет Кумаргалиев возглавил компанию в ноябре 2019 года.

До этого назначения он исполнял обязанности директора департамента государственной политики управления отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С 2007 по 2012 годы Кумаргалиев работал в управлении охраны окружающей среды Восточного Казахстана на позиции специалиста отдела экологической экспертизы, а затем руководителя отдела экологического регулирования.

В сентябре 2012 года Кумаргалиев возглавил управление в Министерстве охраны окружающей среды, где отвечал за экологическую экспертизу и выдачу разрешительных документов.

Медет Кумаргалиев также работал в Государственной корпорации "Правительство для граждан» и РГП «Госэкспертиза".

Напомним, 11 января во время своего выступления в мажилисе Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа компании "Оператор РОП" "вызывает много вопросов", а функции оператора по утильсбору должна выполнять госорганизация.

Позже правительство приняло постановление, которым деятельность компании "Оператор РОП" в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами была прекращена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953041-zaderzhany-vitse-ministr-ekologii-primkulov-i-glava-too-operator-rop/