Экс-начальник ДП Павлодарской области Нурлан Масимов объявлен в розыск

Нурлан Масимов. Фото: facebook.com/nurlan.masimov.9883

Начато досудебное расследование в отношении экс-начальника департамента полиции Павлодарской области, генерал-майора Нурлана Масимова. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Антикоррупционная служба Казахстана в своем официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, генерал-майора подозревают в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.366 УК РК (Получение взятки в особо крупном размере).

"По данному факту его деяния квалифицированы заочно и следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - пояснили в Антикоррупционной службе.

В ведомстве добавили, что в настоящее время Нурлан Масимов объявлен в розыск.

Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий по установлению его местонахождения и другие следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела.

"По результатам следствия будет принято соответствующее процессуальное решение. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", - резюмировали в Антикоре.

Напомним, в середине января текущего года стало известно, что Нурлан Масимов освобожден от должности начальника ДП Павлодарской области. После ухода с поста он обратился к жителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966288-zaderzhan-eks-nachalnik-dp-pavlodarskoy-oblasti-nurlan-masimov/