Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сотрудники отеля в Астане обвинили экс-министра культуры в рейдерском захвате (видео)

Опубликовано:

Арыстанбек Мухамедиулы
Арыстанбек Мухамедиулы. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Астане продолжается судебный процесс по делу бывшего министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы. Сегодня стали известны новые подробности, сообщается на сайте телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, экс-министра обвиняют в рейдерском захвате гостиницы "Дипломат". Помимо этого, ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями и организацию преступления.

На сегодняшнем заседании свидетели по делу заявили, что бывший министр заставлял сотрудников отеля участвовать в сбыте дорогой мебели. С показаниями выступил начальник службы безопасности гостиницы.

"До сих пор нет мебели. Вообще пусто в отеле. Мебель всю эту вывезли, то, что было. Фурами вывезли, полными диванами. На собрании дал распоряжение сам подсудимый, что завтра-сегодня приедут фуры, чтобы все готовились, работали, будут выносить техническая служба, хаускипинг", - заявил мужчина.

По его словам, происходило это в 2020 году.

При этом, как сообщает телеканал, на прошлом заседании сотрудники гостиницы рассказывали, что бывший министр культуры устраивал дебоши, унижал и угрожал им.

А сегодня, кроме эпизода о продаже премиальной мебели, бывший начальник охраны отеля рассказал, что видел лично, как Мухамедиулы выгнал бывшего владельца гостиницы из его же отеля.

Сам экс-министр с обвинениями категорически не согласен. Он заявил, что свидетелей нужно привлечь к ответственности за дачу ложных показаний.

"Уже мы который раз свидетелей спрашиваем: кто-то что-то сказал, кто-то кому-то сказал. Огромная просьба, пускай предоставляют факты, факты. Ваша честь, мы второй день, второе заседание видим лжесвидетельство", - заявил Арыстанбек Мухамедиулы.

Источник: КТК

Дело Мухамедиулы

О расследовании в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане в мае 2022-го года заявил Антикор – сообщалось, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге при проведении выставки с Золотым человеком.

Суд по делу главы Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы, его заместителя, а также замдиректора и бухгалтера подрядной организации "Экспонат" начался в апреле – их обвинили в фиктивной трате на выставку Золотого человека 350 млн тенге. По мнению прокуроров, никакой выставки на самом деле не было, а деньги "вывели" через указанную компанию.

В качестве наказания для Мухамедиулы обвинение запросило 9 лет лишения свободы.

Экс-глава Нацмузея заявил, что не признает вину, и попросил не "портить имидж Казахстана", называя его дело "делом о выставке Золотого человека", поскольку символ страны фигурирует в негативном контексте.

В июне суд приговорил Мухамедиулы к 8-ми годам лишения свободы, его заместителя, а также двух сотрудников "Экспоната" – к 7-ми годами лишения свободы.

Позже стало известно, что жену Мухамедиулы и его адвоката подозревают в покушении и подстрекательстве к даче взятки.

В июле стало известно, что адвокат Мухамедиулы обжаловал приговор.

В сентябре апелляционная коллегия столичного суда отклонила жалобу Мухамедиулы, а также осужденных Нуразхана, Кошенова и Садвакасовой в части изменения приговора или переквалификации их деяний. При этом судьи дали Садвакасовой отсрочку наказания и решили освободить ее в зале суда.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы.

А на последнем заседании суда обвиняемый в рейдерстве экс-директор Нацмузея сравнил судью с Гераклом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2044081-sotrudniki-otelya-v-astane-obvinili-eks-ministra-kultury-v-reyderskom-zahvate-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.