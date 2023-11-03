Сотрудники отеля в Астане обвинили экс-министра культуры в рейдерском захвате (видео)

В Астане продолжается судебный процесс по делу бывшего министра культуры Арыстанбека Мухамедиулы. Сегодня стали известны новые подробности, сообщается на сайте телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, экс-министра обвиняют в рейдерском захвате гостиницы "Дипломат". Помимо этого, ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями и организацию преступления.

На сегодняшнем заседании свидетели по делу заявили, что бывший министр заставлял сотрудников отеля участвовать в сбыте дорогой мебели. С показаниями выступил начальник службы безопасности гостиницы.

"До сих пор нет мебели. Вообще пусто в отеле. Мебель всю эту вывезли, то, что было. Фурами вывезли, полными диванами. На собрании дал распоряжение сам подсудимый, что завтра-сегодня приедут фуры, чтобы все готовились, работали, будут выносить техническая служба, хаускипинг", - заявил мужчина.

По его словам, происходило это в 2020 году.

При этом, как сообщает телеканал, на прошлом заседании сотрудники гостиницы рассказывали, что бывший министр культуры устраивал дебоши, унижал и угрожал им.

А сегодня, кроме эпизода о продаже премиальной мебели, бывший начальник охраны отеля рассказал, что видел лично, как Мухамедиулы выгнал бывшего владельца гостиницы из его же отеля.

Сам экс-министр с обвинениями категорически не согласен. Он заявил, что свидетелей нужно привлечь к ответственности за дачу ложных показаний.

"Уже мы который раз свидетелей спрашиваем: кто-то что-то сказал, кто-то кому-то сказал. Огромная просьба, пускай предоставляют факты, факты. Ваша честь, мы второй день, второе заседание видим лжесвидетельство", - заявил Арыстанбек Мухамедиулы.

Источник: КТК

Дело Мухамедиулы

О расследовании в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане в мае 2022-го года заявил Антикор – сообщалось, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге при проведении выставки с Золотым человеком.

Суд по делу главы Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы, его заместителя, а также замдиректора и бухгалтера подрядной организации "Экспонат" начался в апреле – их обвинили в фиктивной трате на выставку Золотого человека 350 млн тенге. По мнению прокуроров, никакой выставки на самом деле не было, а деньги "вывели" через указанную компанию.

В качестве наказания для Мухамедиулы обвинение запросило 9 лет лишения свободы.

Экс-глава Нацмузея заявил, что не признает вину, и попросил не "портить имидж Казахстана", называя его дело "делом о выставке Золотого человека", поскольку символ страны фигурирует в негативном контексте.

В июне суд приговорил Мухамедиулы к 8-ми годам лишения свободы, его заместителя, а также двух сотрудников "Экспоната" – к 7-ми годами лишения свободы.

Позже стало известно, что жену Мухамедиулы и его адвоката подозревают в покушении и подстрекательстве к даче взятки.

В июле стало известно, что адвокат Мухамедиулы обжаловал приговор.

В сентябре апелляционная коллегия столичного суда отклонила жалобу Мухамедиулы, а также осужденных Нуразхана, Кошенова и Садвакасовой в части изменения приговора или переквалификации их деяний. При этом судьи дали Садвакасовой отсрочку наказания и решили освободить ее в зале суда.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы.

А на последнем заседании суда обвиняемый в рейдерстве экс-директор Нацмузея сравнил судью с Гераклом.