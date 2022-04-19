Антикор: 180 млрд тенге хотели похитить должностные лица Минэкологии и "Оператора РОП"

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Антикоррупционной службой при координации Генпрокуратуры Казахстана предотвращено хищение денежных средств ТОО "Оператор РОП" в размере 180 млрд тенге, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Как заявили в Антикоре, должностные лица Минэкологии и руководство ТОО "Оператор РОП" намеревались совершить хищение 180 млрд тенге, собранных в виде утилизационных сборов путем незаконного финансирования частной организации для строительства 6 мусоросжигающих заводов, вырабатывающих электроэнергию.

Подчеркивается, что электроэнергия гарантированно должна была закупаться государством в течение 15 лет по необоснованно завышенному тарифу и обеспечить частной компании многомиллиардную прибыль.

"В результате своевременно принятых мер указанная противоправная деятельность пресечена, денежные средства арестованы. Вице-министр экологии и бывшие руководители ТОО "Оператор РОП" содержатся под стражей", - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

Итоговое решение о виновности будет определено судом.

В ведомстве добавили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Напомним, что работа "Оператора РОП" по утильсбору в Казахстане прекращена в январе текущего года. До этого 11 января президент страны высказался о работе данной компании: Токаев заявил, что она "вызывает много вопросов" и поручил правительству прекратить деятельность компании по утильсбору.

В конце января были задержаны вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и председатель правления ТОО "Оператор РОП" Медет Кумаргалиев.

В марте текущего года было начато досудебное расследование в отношении бывшего генерального директора ТОО "Оператор РОП". Его подозревают в хищении 20 млрд тенге, принадлежащих предприятию, в период с 2016 по 2021 годы путем установления завышенной стоимости утилизации транспортных средств.

А 1 апреля стало известно о задержании бывшего управляющего директора ТОО "Оператор РОП". Его подозревают в хищении свыше 13 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965770-antikor-180-mlrd-tenge-namerevalis-pohitit-dolzhnostnye-litsa-minekologii-i-operator-rop/